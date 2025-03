Lucía Gómez y Alberto Barroso asaltan la Copa de España de BTT en Valladolid

El Norte Valladolid Domingo, 9 de marzo 2025, 18:04 Comenta Compartir

El Gran Premio Ciudad de Valladolid ha dado continuidad este domingo a la Copa de España XCO Cofidis con la celebración de su duodécima edición en el mítico Cerro de Las Contiendas, donde se han proclamado vencedores Alberto Barroso y Lucía Gómez, situándose el propio ciclista onubense y Nuria Bosch como nuevos líderes de la competición.

Bajo la organización de la Federación de Ciclismo de Castilla y León, el circuito vallisoletano ha vuelto a acaparar todas las miradas del XCO nacional al darse cita más de 450 corredores, que han hecho las delicias de los aficionados presentes en el afamado rock garden.

En categoría élite/sub23, la ausencia del vencedor en Zaragoza, Thibaut François, y también la de David Valero, de última hora, iba a ser aprovechada por Alberto Barroso para volver a enfundarse el maillot, tras ser el ganador de la Copa en 2023, en su etapa como sub23. El de BH imprimió un fuerte ritmo desde el inicio, y a su rueda salieron los sub23 Morell y Villar, repitiéndose el duelo por el podio en Zaragoza. A pesar de ello, el campeón de España sub23, debutante en élite esta temporada, no quería sorpresas, y se marchó en solitario en busca de su primera victoria en una prueba de la Copa. Las ventajas sobre sus perseguidores se fueron ampliando, siendo, en este caso, Aniol Morell quien dejaba atrás a Raúl Villar a mitad de carrera. Barroso entraba en línea de meta festejando la victoria y el liderato con un caballito ante el aliento del público presente en Contiendas, mientras Morell llegaba a 56 segundos y Raúl Villar lo haría a 1:12 del ganador. Cuarto llegaba el subcampeón del mundo junior Hugo Franco, quien este año debuta en la categoría sub23.

Entre las féminas, Lucia Gómez, en su debut como corredora élite, lograba su primera victoria en la Copa de España en la máxima categoría. La carrera fue dominada por Estíbaliz Sagardoy hasta la última vuelta. La navarra, vencedora en Valladolid en dos ocasiones, sufrió un pinchazo en la última bajada al rock garden. Este problema fue aprovechado por Lucía Gómez y Nuria Bosch, que durante toda la prueba lucharon por intentar alcanzar a la del Saltoki. Una vez sobrepasada Sagardoy, Gómez atacó a Bosch, y entró en línea de meta con una renta de once segundos sobre la menorquina, que en este caso, se vistió como nueva líder de la prueba. Sagardoy llegaba a 45 segundos con la rueda pinchada. La mejor sub23 ha sido Magali Albisu, quinta clasificada de la prueba.

En lo que respecta a los junior, el líder Iker Pérez volvió a dar un recital en la segunda prueba de la competición. El andaluz de primer año volvía a hacer la carrera en solitario y conseguía llevarse los 200 puntos y ampliar su renta al frente de la general. Segundo era Oihan Alemán y tercero Roc Cubí. Misma situación entre las chicas, donde Lidia Benedito, también líder de la competición con su primer puesto en Zaragoza, sumaba otro triunfo más a su palmarés, tras vencer en solitario con una renta de más de un minuto sobre Mónica Estrada y de casi dos Irene García.

Por su parte, la victoria en categoría cadete ha caído para Marco Latorre, que se convierte en nuevo líder, por delante de Marc Javierre y Santi Vall. Entre las chicas, Gisela Herrero conseguía un meritorio triunfo, por delante de la líder Carolina Casares y Naiara Gumbau

En lo que respecta a la categoría máster masculina, ha vuelto a haber una amplia representación. En M30, la victoria y el liderato han sido para José David Latorre, seguido por Iván Ruiz e Iñaki Carro. En M40, Jorge Estévez se ha llevado la victoria, con el líder Eneko González en segundo lugar y Olay González en tercera posición. En M50, continúa el dominio de Juan Moya tras otra victoria más, por delante de Daniel Lorca y Juan Carlos Bolado. En M60, Tomás Ortega venció en Valladolid, con el líder Jaume Pérez y José Antonio Calvo a ambos lugares del podio. En las categorías conformadas por las féminas, se ha llevado la victoria en M40 Alicia Margalejo, por delante de Carmen Mendoza y Mari Carmen Arellano.

La siguiente cita se celebrará el próximo fin de semana en la localidad abulense de Candeleda los días 15 y 16 de marzo.

Ampliar Participantes superando la zona del rock garden. M. Álvarez

Lucía Gómez: «Ha sido una carrera estratégica»

La vencedora Lucía Gómez lleva viniendo a Valladolid bastantes años, desde cadete. En categoría júnior fue campeona de España en este mismo circuito en un día el que cayó un terrible diluvio. El año pasado tampoco faltó a la cita: Así resumía la prueba: «Ha sido una carrera bastante estratégica porque pegaba mucho el viento. He intentado siempre ir a rueda. Luego Esti (Estíbaliz) ha dado un ataque y se ha ido sola. Me he quedado con Nuria. Luego ella ha pinchado en el rock garden y nos hemos acercado. Después o todo o nada, no había nada que perder y he tirado en la bajada. Allí he hecho un poco más de hueco y, sin mirar atrás, entré en meta».

Barroso: «En el rock garden no ganas, pero puedes perder la carrera»

Alberto Barroso iba por Las Contiendas, como se dice, sin cadena. A 12 minutos por vuelta: «Hemos salido a ver las fuerzas que había junto a mi compañero Raúl Villar y Aniol. Hemos ido los tres hasta que mi compañero ha tenido un pequeño percance y decidí ir por delante». Para Barroso, que se sitúa primero tras dos jornadas en la clasificación general, «el rock garden es lo más emblemático de esta carrera. Pero es el punto en el que no que no ganas mucho pero puedes perder la carrera. He ido regulando por seguridad».