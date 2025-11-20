El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iván Romeo, durante la charla con Javier Ares moderada por José Miguel Ortega. Mariano G. de Egea
Desayunos de la APDV

Iván Romeo, sobre Pogacar: «Correr con él es un privilegio, pero a la vez un martirio»

El corredor vallisoletano confirma que iniciará temporada en Mallorca, y que estará también en marzo en la París-Niza y la Milán-San Remo

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:24

En plena temporada se antoja utópico sentarte a escuchar de forma sosegada a un ciclista profesional, mucho menos hacerlo en persona, así que son los ... meses de noviembre y diciembre los más propicios para preguntar del tirón y conocer más a fondo a la persona, más allá del deportista. En el caso de Iván Romeo, duerme poco más de cien días al año en Valladolid -«pasamos fuera 250 días al año, seguro, no deshacemos nunca la maleta»-, con lo cual las ocasiones se reducen a la mínima expresión. Hay que afinar fechas, y después de cancelar la primera por un compromiso publicitario con su equipo, el corredor más emergente de cuantos componen el pelotón español ha tomado parte, en amena charla con Javier Ares moderada por José Miguel Ortega, en una edición más de los Desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva (APDV).

