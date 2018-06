Última etapa Geraint Thomas se adjudica el Critérium de Dauphiné Thomas celebra su victoria. / AFP El galés del Sky se impuso a Bardet y Yates pese a sufrir un pinchazo en la jornada final COLPISA/AFP Domingo, 10 junio 2018, 19:30

El galés Geraint Thomas dio al equipo Sky un nuevo triunfo, el sexto en ocho ediciones, en el Critérium de Dauphiné, este domingo en Saint-Gervais Mont Blanc. Thomas superó en la clasificación general al británico Adam Yates, vencedor de la séptima y última etapa, y al francés Romain Bardet.

Para ganar la última etapa (136 km), Yates superó a 50 metros de la línea de meta al español Dani Navarro, último superviviente de una larga escapada, que se quedó sin triunfo en el último momento. Por otro lado Bardet atacó en varias ocasiones en el final, mientras que Thomas llegó a la meta con 19 segundos de retraso, sin que peligrara su 'maillot' amarillo.

El galés, víctima en dos ocasiones de un pinchazo, se vio obligado a esforzarse para volver al grupo de favoritos, a menos de 30 kilómetros de la meta. El vencedor de la prueba reprochó después a Bardet la actitud muy ofensiva de su equipo. «Le dije que me acordaré de esto. No soy rencoroso, pero no olvido», afirmó.

Pese a todo, el vencedor del Dauphiné no quiso hablar del duelo entre su equipo y el del francés en el próximo Tour de Francia: «AG2R ha progresado mucho pero no hay solo dos equipos en el Tour». En cuanto a su posicionamiento personal en el seno del Sky, a la sombra de Chris Froome, recordó que «todo puede pasar en la primera semana», en las etapas de llano y después en los tramos de adoquines.

Thomas, de 32 años, se llevó por primera vez en su carrera el Dauphiné. Antes de él, los británicos Bradley Wiggins (dos veces) y Chris Froome (tres) habían ya inscrito su nombre en la prueba para el equipo Sky. En la clasificación final, el galés precedió en 1 minuto y 47 segundos a Bardet, en una repetición parcial del Tour de Francia, que partirá el 7 de julio del departamento de Vendée (oeste).

«Las sensaciones son muy buenas, van mejorando con el paso de los días. Estamos en el buen camino hacia el Tour», estimó el francés, que va a iniciar «una gran fase de trabajo», antes de la ronda gala.

Segundo en la clasificación final, a 1 minuto de Thomas, Adam Yates (25 años) se reafirmó como un candidato al podio del Tour, donde terminó en cuarta posición hace dos años. «Estaba más fresco al final», comentó Bardet sobre el británico que le precedió en el podio.