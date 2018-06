Eusebio Pascual gana la Vuelta a Segovia Momento de la salida de la tercera y última etapa de la Vuelta a Segovia. / Antonio de Torre Supo administrar su ventaja tras la tercera y última etapa en la que se impuso Noel Martín FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 29 junio 2018, 21:32

29 de junio de 2016. El ciclista Noel Martín se llevó la victoria en la última etapa de la Vuelta a Segovia. 29 de junio de 2018, dos años después, Noel Martín (Kuota) logra la victoria también en la última etapa de la 56 edición de la Vuelta a Segoviaen la que Eusebio Pascual corrió de forma inteligente para llevarse la victoria final. Le bastó con controlar a sus más directos rivales y aunque cedió seis segundos sobre Sebastián Mora (segundo) y sobre Antonio Jesús Soto (tercero) tuvo margen suficiente para inscribir su nombre en el palmarés de la prueba, una carrera en la que ha estado muy presente durante las tres etapas el recuerdo de Juan Ramón Valero.

125 corredores tomaron la salida en las inmediaciones de la plaza de Artillería. La oficial, a las 10:35 horas. Y por delante, una etapa con final en Segovia (en la meta del paseo Ezequiel González, bar Atenas) de casi 120 kilómetros de recorrido. El tradicional circuito final de La Piedad rompió la carrera. Fue una etapa de mucho desgaste y sobre todo de nervios desde el principio porque no había nada decidido. Desde los compases iniciales se produjeron las primeras escaramuzas. Camps (Compak), Teruel (ULB Sports-Natural Greatness), Aitor Lucas, Vicent Roig (Escribano) y Francisco López (Bicicletas Rodríguez) formaron un corte que no gozó de gran diferencia. No estaba el pelotón para conceder muchas licencias. El equipo AMPO trató de filtrar a Azparren, pero al no conseguirlo apostó por echar abajo la fuga.

El viento (se dejó notar) y el trabajo de AMPO y también del Caja Rural-Seguros RGA destrozó el pelotón, dejando el grupo cabecero en unos 39 corredores. Entre los damnificados, Óscar Linares (Gomur), que al final se llevó el premio en la general de la montaña, y que tuvo que luchar para pillar al grupo principal. De este pelotón cabecero intentaron destacarse Angulo (Rías Baixas), Paredes (AMPO), Calatayud (GSport) y Munitxa (Eiser). Sin éxito, ante los continuos ataques.

En el primer puerto de la jornada, David Martín (Pizzería Española-FELLER-pago Clayret) cruzaba en primera posición. Pero ya de vuelta a Segovia los que se adelantaban eran Guerrero (Ginestar), Basson (Baqué), Cortés, Urbano y Jiménez (Bicicletas Rodríguez), Flores (Oviedo), Pons (Escribano), Munitxa (Eiser) y Jaime (Lizarte). Su aventura terminó casi entrando en el circuito de La Piedad, con AMPO realizando las tareas de caza.

En el primer paso por La Piedad (de tercera) se formó el corte que circularía por delante hasta la parte final de la carrera y que estuvo formado por Guerrero (Ginestar), Angulo (Rias Baixas), Paredes (AMPO), Agea (Gomur) y Torres (Kuota-Construcciones Paulino).

Apenas 20 corredores mantenían en el último paso por La Fuencisla opciones de ganar. Lo probaron Dani de la Fe (Tenerife) entre otros, pero Noel Martín (Kuota), que esquivó una caída de Alberto Serrano, impuso su ley en el esprín sobre Sergio R. Martín (Caja Rural) que fue segundo y Eduardo Pérez-Landaluce (Baqué), que llegó tercero.

El ganador final, Eusebio Pascual (Mutua Levante), aunque llegaba cortado, mantenía suficiente margen para llevarse la carrera. Su gesto de triunfo a su llegada ya indicaba que se sentía ganador. Un triunfo en el que agradecía al equipo el trabajo realizado durante toda la Vuelta a Segovia, tras rodar a una media de casi 43 kilómetros por hora.