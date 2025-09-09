Volver al inicio

Km 31 Se lanza Bruno Armirail, del Decathlon AG2R, nuevo intento de escapada.

Km 27 Un grupo pequeño intenta abrir distancia con el pelotón pero tampoco lo logra, a 140 kilómetros de meta.

Km 20 Los ataques siguen sin prosperar, el grupo sigue unido y se dirige a la localidad de Pazos de Borbén.

Km 16 Atacan cinco corredores, Jordan Labrosse (Decathlon-Ag2r La Mondiale), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ), Alessandro Verre, Pierre Thierry (Arkéa-B&B Hotels) y Pier-André Côte (Israel-Premier Tech) pero son rápidamente neutralizados.

Km 12 Ahora han sido Pierre Thierry y Patrick Eddy los que han intentando abrir hueco con el grupo pero sin éxito.

Km 11 Superados los primeros 10 kilómetros, de momento todos los intentos de escapada han sido neutralizados.

Km 3 Ataques ya en los primeros kilómetros en busca de montar la fuga del día.

Km 1 Comienza la 16ª etapa con salida inédita en el municipio de Poio.

Km 0 La Organización ha informado de que la carrera seguirá neutralizada hasta el paso urbano por la ciudad de Pontevedra, en el kilómetro 6.5 del recorrido.

Km 0 Tras su descenso, solo les quedará por delante subir el Castro de Herville, de segunda categoría, donde se sitúa el final de la etapa de hoy.

Km 0 El Alto de Prado es un muro de 3.200 metros al 9%, con algunas rampas que alcanzan el 14% y que coronarán a 23 kilómetros de la meta.

Km 0 Los siguientes 30 kilómetros no presentarán gran dificultad, con diversos repechos a modo de transición para llevar a los corredores al ascenso clave de la jornada, el Alto de Prado, de segunda categoría.

Km 0 Tras pasar por Baiona, tendrán a continuación una cuesta más exigente, el Alto de Groba, de primera categoría, con 11.3 kilómetros al 5.4%.

Km 0 La etapa comienza con unos 74 kilómetros de falso llano con un tereno irregular y en el kilómetro 82.9 coronarán el primer puerto puntuable del día, Alto de San Antoñino,de tercera categoría.

Km 0 Un día más, Mads Pedersen saldrá como líder de la regularidad, Jay Vine de la montaña y Giulio Pellizzari de la clasificación de jóvenes. El UAE Team Emirates sigue liderando la de equipos.

Km 0 En la general sigue mandando Jonas Vingegaard con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida y más de dos minutos y medio con respecto al tercero, Thomas Pidcock.

Km 0 Ayer los ciclistas disfrutaron de la última jornada de descanso y hoy tomarán la salida en Poio para recorrer 167.9 kilómetros hasta Mos Castro de Herville.