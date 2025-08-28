Volver al inicio

Km 15 Largo tramo de descenso ahora el que afrontan los ciclistas antes de encarar la segunda ascensión del día, el puerto de la Collada de Toses. Los diez escapados están incrementando la renta con respecto a sus perseguidores y ya cuentan con algo más de 40 segundos.

Km 11 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jay Vine 3 Puntos 2 Louis Vervaeke 2 Puntos 3 Lorenzo Fortunato 1 Puntos

Km 12 Jay Vine logra cruzar en primera posición en la Collada de Sentigosa, de tercera categoría, el primero de los cuatro puertos previstos en esta sexta etapa de la ronda española.

Km 8 Se va consolidando la fuga de los diez ciclistas que tomaron anteriormente unos metros de ventaja y todo indica que podrán coronar en solitario esta primera cota puntuable de la jornada.

Km 5 Hay un grupo de diez ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja con respecto al grupo de los favoritos, aunque apenas mantienen diez segundos de renta y este movimiento no está ni mucho menos consolidado.

Km 3 Se están produciendo las primeras escaramuzas en la zona delantera del pelotón, pero de momento ninguno de los ataques que se han producido ha prosperado.

Km 1 El terreno es ya ascendente y comienza desde el inicio de la etapa la ascensión a la Collada de Santigosa, el primero de los cuatro puertos puntuables. Se trata de una cota de tercera categoría, con 11,1 kilómetros con un desnivel medio del 4,2%

Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!!

Km 0 Mads Pedersen lidera la clasifiación de la regularidad, mientras que Joel Nicolau domina el ranking de la montaña.

Km 0 El recorrido de la etapa de hoy es realmente exigente, con cuatro puertos puntuables, incluyendo la ascensión final a Pal, cota de primera categoría. Anteriormente se subirán la Collada de Sentigosa, de tercera categoría; la Collada de Toses, de primera y el Alto de La Comella, de segunda.

Km 0 Así las cosas, Jonas Vingegaard comienza la etapa de hoy con 8 segundos de diferencia con respecto a Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler, los tres ciclistas del UAE Team Emirates.

Km 0 Jonas Vingegaard recuperó ayer el maillot de líder de la clasificación general tras una contrarreloj por equipos en la que se impuso el UAE Team Emirates.