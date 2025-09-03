Volver al inicio

Km 16 Joel Nicolau, que va en cabeza de carrera junto al maillot verde Pedersen, ha pasado primero por el puerto de Laukiz, el primero puntuable del día.

Km 13 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Joel Nicolau 3 Puntos 2 Mads Pedersen 2 Puntos 3 Guillermo Silva 1 Puntos

Km 2 De hecho, el primer puerto del día ha empezado al kilómetro de iniciarse la etapa. Laukiz, de tercera categoría.

Km 1 Arranca, ahora sí, el recorrido de la etapa 11 como tal.

Km 0 Unos manifestantes se han parapetado en el prólogo de la etapa y la carrera se ha detenido unos minutos. En conflicto en Gaza sigue sigue motivo de protesta, como el lógico.

Km 0 La salida neutralizada está prevista para las 13:30. Hoy la etapa tendrá origen y final en la ciudad de Bilbao y un cierto relieve montañoso.