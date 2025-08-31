Volver al inicio

Km 92 Desde 2022 no se produce un cambio de líder en la general antes del parón, por lo que si atendemos a las últimas dos ediciones, Torstein Træen (Team Bahrain Victorious) mantendría el maillot rojo, al menos, una nueva jornada más, partiendo desde el Parque de la Naturaleza de Sendaviva.

Km 76 ¡Tenemos fuga! Parece que finalmente el pelotón ha dado rienda suelta a que prospere la fuga y el grupo de Michal Kwiatkowksi (Ineos Grenadiers), Archie Ryan (EF Education-EasyPost), Michel Hessman (Movistar Team), Liam Slock (Lotto) y Kevin Vermaeke (Picnic-PostNL) ya rueda sobre el minuto y medio de ventaja.

Km 70 Con la victoria de Jasper Philipsen (ADC) en el día de ayer, el belga ya suma dos triunfos en esta Vuelta a España, las mismas que obtuvo en el pasado Tour de Francia antes de su abandono. En total, el corredor ya ha ganado seis etapas o más en seis grandes vueltas (Vuelta 2021 y 2025, y Tour 2022, 2023, 2024 y 2025).

Km 57 Parece que prospera ligeramente el intento de fuga de Michal Kwiatkowksi (Ineos Grenadiers) y Archie Ryan (EF Education-EasyPost). A ellos, intentan engancharse Michel Hessman (Movistar Team) y Liam Slock (Lotto).

Km 42 A buen ritmo va rodando un pelotón en el que, a pesar de los ataques, no se ha terminado por formar una fuga. 42 kilómetros de recorrido y no tenemos escapados. Atípico hasta ahora en esta edición de LaVuelta.

Km 35 A los 35 kilómetros, nos adentramos en la localidad de Cornago, inmersos en la Sierra de Alcarama. Aquí, podemos realizar La ruta de los dinosaurios o Vía Cretácica, un recorrido alrededor de los yacimientos Icnitas descubiertos en esta zona de La Rioja.

Km 29 Alfaro ha sido punto de salida en dos etapas, pero nunca de una gran vuelta, estrenándose en esta edición. En concreto, de aquí partieron dos carreras de la Vuelta a la Rioja, en 1990 y 1999, con victoria para el español Alfonso Gutiérrez y el ruso Serguei Smetanine respectivamente.

Km 17 El pelotón se está mostrando en estas primeras cuestas de la etapa, donde hemos superado ya los primeros 15 kilómetros del recorrido y todavía no se ha constatado una fuga. Muchos pretendientes que quieren protagonismo en el día de hoy.

Km 10 Sanción para Elia Viviani (LOT). El italiano fue uno de los nombres propios en la meta de Zaragoza, no solo por sus buenas piernas para llegar a meta, sino por su sprint excesivamente agresivo que a punto estuvo de empujar a Jasper Philipsen (ADC) contra la valla. Finalmente, dirección de carrera terminó convirtiendo su segungo puesto en un 105º. Bryan Coquard (COF) también compartió el mismo destino.

Km 5 Se suceden los movimientos sin que ninguno de estos progrese. Tras un grupo de cuatro ciclistas que rápidamente se ha visto atrapado, ahora lo intenta un bloque de doce con un pequeño margen de ventaja.

Km 1 ¡¡Comienza la 9ª etapa de LaVuelta!! Y desde el inicio tenemos ya los primeros movimientos desde el pelotón. Arranque que comienza con una pendiente ascendente que perdurará durante los primeros cerca de 40 kilómetros con dos pequeños tramos en cuesta abajo.

Km 0 En el repaso a los maillots, la vida sigue igual respecto a la 8ª jornada. Torstein Træen (TBV) mantiene el rojo y Jay Vine (UAD) hace lo propio con el de lunares. Giulio Pellizzari (RBH) sigue sin aflojar en la clasificación de los jóvenes mientras que Mads Pedersen (LTK) ve como sus dos máximos rivales le recortan distancias en el verde.

Km 0 Ya ha tenido lugar la salida neutralizada desde Alfaro, con los ciclistas recorriendo un primer tramo de 6'9 kilómetros hasta que la dirección de carrera de el banderazo de salida a la etapa.

Km 0 Tres bajas tuvieron lugar en el transcurso de la etapa de ayer, reportándose todas ellas por enfermedad. En concreto, estos fueron los casos de Oliver Knight (Cofidis), George Bennett (Israel-Premier Tech) y Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH. Además, con la baja del uruguayo, el equipo español se queda ya con tan solo cinco miembros en LaVuelta.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 12:20h del horario peninsular en Alfaro, a tan solo 310 metros de altitud, con 1.200 metros de diferencia en altura de donde concluirá la etapa en Valdezcaray. La marcha oficial está establecida para las 12:37h.

Km 0 En total, la carrera estará compuesta por un desnivel promedio habitual de la media montaña, con 3.311 metros, y dejándonos para acabar ese final el alto con el ascenso hasta Valdezcaray, establecido como puerto de 1ª categoría, a 1.523 metros de altitud.

Km 0 Para hoy, en una etapa catalogada como "ondulada con final en alto", el recorrido irregular de la misma marca casi todo el kilometraje hasta la llegada, afrontando diversas cuestas no puntuables hasta que entre la disputa por los puntos, concentrado esto en los últimos 13 kilómetros para concluir.

Km 0 Allí, en Zaragoza, el protagonismo pasó de los escapados a lo sprinters, con los distintos trenos pugnando por un lugar para servir de lanzadera a los especialistas. En esta vertiente, y al igual que hizo en la primera carrera de esta edición, mostró su mejor versión Jasper Philipsen (ADC), imponiéndose con muy buenas piernas a un Ellia Vaviani (LOT) que se quedó con la miel en los labios y que posteriormente fue sancionado, cediendo su segunda plaza a Ethan Vernon (IPT).

Km 0 En la jornada de ayer, una etapa monótona en el llano entre Monzón y Zaragoza nos dejó la escapada protagonista de tres corredores españoles, con Joan Bou (CJR), Sergio Samitier (COF) y José Luis Faura (BBH) marchándose alrededor de 140 kilómetros hasta ser capturados en la ciudad aragonesa a 17 kilómetros de meta.