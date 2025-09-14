Volver al inicio

Km 34 Mikel Landa, el más combativo en la Bola del Mundo. No obtuvo premio el corredor de Soudal Quick-Step en su participación en una Vuelta en la que llegó muy justo tras su lesión en el Giro, pero su espíritu de lucha se vio recompensado en el dia de ayer subiendo al podium.

Km 26 A pesar de no lograr el triunfo en LaVuelta 2025, Joao Almeida puede presumir tanto de haber conseguido su primer triunfo de etapa en gran vuelta como de haber obtenido su mejor puesto en una clasificación general de este tipo, superando su 3ª posición del Giro de Italia 2023.

Km 21 Thomas Pidcock (Q36) se subirá al podio. Si en un acto heroico de Jai Hindley no lo evita, el británico concluirá su aventura en LaVuelta ocupando el tercer lugar de la general, algo histórico tanto para él como para su equipo, Q36.5, de segunda categoría UCI e invitado en esta gran vuelta.

Km 19 Continúa el paseo sin cambios de ritmo, con cada equipo secundando su propio homenaje en LaVuelta. No promete que se vaya a abrir la veda a la competición pura hasta introducirnos en Madrid.

Km 10 Rodando a un ritmo muy baja en este arranque, donde apenas alcanzamos los 20km/h. Se suceden al frente los equipos para las fotos de rigor en un plano totalmente recto de carretera. Ahora, turno de los Visma.

Km 8 Jay Vine ha encadenado 16 jornadas consecutivas vistiendo el maillot de líder de la clasificación de montaña, superando la mejor racha reciente en La Vuelta, lograda por Luis Ángel Maté en 2018.

Km 0 ¡¡Arranca la 21ª etapa de la Vuelta a España 2025!! Y primero kilómetros de paseos donde comienza la ronda de fotos de los ciclistas. En primer lugar, foto de daneses, dos de ellos venciendo en una clasificación, con Jonas Vingegaard (TVL) el rojo y Mads Pedersen (LTK) el verde.

Km 0 Neutralizada en marcha. Desde Alalpardo, ya están rodando los ciclistas por este primer tramo que se prolongará durante los primeros 0,8 kilómetros. Como es habitual, los dueños del maillot al frente.

Km 0 Al frente del rojo estará Jonas Vingegaard (TVL), el verde será para Mads Pedersen (LTK), lunares para Jay Vine (UAD) y blanco, por primera vez a lo largo de las 21 etapas que conforman esta Vuelta a España, el americano Matthew Riccitello.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 16:40h en Alalpardo, enmarcada en la comarca de la Campiña del Henares, en una zona de transición entre los páramos y vegas del río Jarama. Después de cuatro minutos de rodaje, la marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 16:44h.

Km 0 El circuito arrancará en el momento del primer paso por meta, a los 59'5 kilómetros de recorrido, y se disputará el sprint intermedio al segundo paso por la misma para terminar de definir la batalla por el verde.

Km 0 Para hoy, se cierra esta Vuelta 25 con una última etapa llana que nace en Alalpardo y concluye en pleno corazón de Madrid, tras un circuito por la capital en el que se darán nueve vueltas antes del último paso por la bandera a cuadros.

Km 0 Joao Almeida intentó estar a la altura y lo probó con la táctica del desgaste, pero el luso no llegó a descomponer en el ascenso al líder del Visma, quien tuvo fuerzas para aguantar los envites y realizar un cambio de ritmo demoledor para sentar la carrera y la edición de 2025.

Km 0 La batalla de ayer, en los últimos kilómetros hacia la Bola del Mundo, fue el colofón de una guerra entre UEA Team Emirates y Visma Lease a Bike, con estos últimos alzándose ganadores de la mano de un Jonas Vingegaard que, esta vez sí, se mostró superior, atacando a falta de 1'5 para meta para pasar en cabeza y constatar su tercera victoria en una gran vuelta y su primera Vuelta.