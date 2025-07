Volver al inicio Km 6 Intermaché-Wanty y Lidl-Trek se sitúa en la parte delantera del pelotón que se dirige a Montauban-de-Bretagne. Km 4 El pelotón rueda unido y por el momento no hay ataques para montar la fuga. Km 2 Otro de los afectados en la caida de ayer, Edward Dunbar, tampoco ha tomado la salida en esta octava etapa. Km 1 La dura caída que se produjo ayer a seis kilómetros del final ha dejado más afectados, Joao Almeida y Santiago Buitrago no han tomado la salida en el día de hoy. Km 0 En las dos ediciones anteriores del Tour, 2023 y 2024, la victoria de etapa el 12 de julio se fue para Bélgica, en ambos casos se la llevó Jasper Philipsen. Km 0 Se ha dado ya la salida neutralizada que hoy consta de 6.4 kilómetros. Km 0 El día se presenta soleado y con bastante calor, en una etapa propicia para hombres como Jonathan Milan, Tim Merlier o Biniam Girmay. Km 0 Tras superar el repecho final llegará una serie de semicurvas hacia la meta en Laval, en un tramo final en el que se deberán tomar precauciones porque puede entrañar cierto peligro. Km 0 La ruta de hoy es llana con ligeras dificultades técnicas pero incluye una cota puntuable a 15 kilómetros de la llegada que no debería suponer un problema para los sprinters. Km 0 El recorrido de hoy comienza en Bretagne, en Saint-Méen-le-Grand, para ingresar en Pays de la Loire, en una etapa de 171 kilómetros con final en Laval. Km 0 El día de ayer nos dejó el triunfo de etapa de Tadej Pogacar en el Muro de Bretaña, imponiéndose en el sprint al danés Jonas Vingegaard, lo que le sitúa como nuevo líder de la ronda francesa, con 54 segundos sobre Remco Evenepoel. Km 0 Buenos días y bienvenidos a esta octava etapa del Tour de Francia 2025.