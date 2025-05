Volver al inicio Km 10 Movimiento de Mads Pedersen !!! Responde a un primer ataque de Jay Vine, pero no parece que vaya a prosperar y el pelotón se vuelve a agrupar antes de acometer un terreno de falso llano al que le seguirá un prolongado descenso. Km 9 Lorenzo Fortunato logra cruzar en primera posición en la cima de Roccaraso. Es, de los cuatro puertos de la etapa de hoy, el de menor categoría, pero son puntos que le sirven al italiano para reforzar ligeramente su posición al frente de la clasificación de la montaña. Km 7 Ataca Lorenzo Fortunatto !!! El actual líder de la clasificación de la montaña aspira a conseguir los puntos que se otorgan en la primera cota del día y tratar de asegurar mantener su posición de privilegio al frente de este ranking. Km 6 No se ha consolidado la escapada y el pelotón transita agrupado en el último tramo de la ascensión a Roccaraso, el primero de los cuatro puertos puntuables de la jornada de hoy. Km 4 Hay un grupo de cuatro ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja y ahora salta por detrás Rafal Majka tratando de enlazar con la cabeza de carrera. Km 3 Se están produciendo ya los primeros ataques en plena ascensión a Roccaraso, pero de momento no se está consolidando la primera fuga del día. Km 1 Y nada más comenzar tenemos ya la primera subida del día, el puerto de Roccaraso, de tercera categoría, con 7,8 kilómetros de ascensión a un desnivel medio del 5,8% Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Km 0 Mads Pedersen comienza la etapa como líder de la clasficación general con 17 segundos de ventaja con respecto a Primoz Roglic y 24 sobre Mathias Vacek. Km 0 Hubo cuatro ciclistas que se vieron obligados a abandonar: Juri Hollmann, Dion Smith, Alessandro Pinarello y Jai Hindley, del equipo Red Bull Bora, por lo que Primoz Roglic pierde a uno de sus principales apoyos para el resto de la carrera. Km 0 Esperemos que la etapa de hoy sea más tranquila que la de ayer, puesto que las adversas condiciones meteorológicas provocaron que, como consecuencia de una caída masiva a falta de 71 kilómetros para el final, se neutralizaran los tiempos de las clasificaciones generales y solo se disputara la victoria de etapa. Km 0 Además de la ascensión final a Tagliacozzo, se escalarán otros tres puertos en la etapa de hoy: Roccaraso, de tercera categoría; Monte Urano y el Vado della Forcella, ambos de segunda categoría. Km 0 Etapa decísiva hoy con el primer final en alto en la presente edición de la ronda italiana, concretamente en Tagliacozzo, cota de primera categoría. Así pues, será una buena oportunidad para que se establezcan diferencias entre los ciclistas aspirantes a la victoria final en Roma. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 7ª etapa del Giro de Italia 2025 con recorrido de 168 kilómetros entre Castel di Sangro y Tagliacozzo. ¿Preparados? Comenzamos...