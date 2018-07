Ciclismo «En el ciclismo he conocido a gente muy importante en mi vida» Isabel Martín con su bicicleta en la Rosaleda / El Norte La vallisoletana participa este fin de semana en el Campeonato de Europa de ciclismo de carretera DAMIÁN MORENO PRADO Valladolid Viernes, 13 julio 2018, 13:02

Isabel Martín ha recibido la llamada que todas esperaban pero que solo unas pocas han tenido la oportunidad de disfrutar: el seleccionador Ramón González la ha convocado para participar en el Campeonato de Europa de ciclismo de carretera que se celebrará entre las ciudades de Brno y Zlín, en la República Checa. La joven cliclista continúa así con una grandísima dinámica de triunfos y objetivos cumplidos en esta temporada. Con solo 19 años ya ha disputado un Campeonato del Mundo, y con más de diez años de experiencia, desprende una gran madurez. Como todas las jóvenes de su edad tiene que compaginar competiciones y estudios, aunque en ambos casos, llegará hasta donde se proponga.

–¿Cómo se compagina el deporte a tan alto nivel con los estudios?

–Se hace como se puede. Si te organizas bien puedes sacarlo aunque tienes que renunciar a ciertas cosas. Acabo de terminar el bachillerato nocturno y de momento no sé cuál va a ser el siguiente paso, si estudiar un máster o un grado superior, aunque lo más probable es que me decante por diseño gráfico o de moda.

–Estará contenta con la temporada que está llevando a cabo...

–Me va genial, la verdad. Estoy muy contenta. Es mi primer año en la categoría sub-23 y no esperaba los resultados que estoy obteniendo. He tenido podios en categoría absoluta, en sub-23 e incluso he ganado una carrera en esta categoría. El gran objetivo era ir al Campeonato de Europa y lo he conseguido.

–¿Qué ha sentido cuando le ha llamado el seleccionador?

–He sentido un alegría inmensa. Llevaba detrás de ello un tiempo porque creo que la temporada que he hecho es bastante buena y tenía posibilidades de estar en la lista.

–¿Lo ha podido celebrar?

–Si te digo cómo lo celebré... entrenando seis horas en Navacerrada con uno de mis patrocinadores. Luego por la noche fui a cenar con ellos. No me ha dado mucho tiempo para organizar nada aunque sí algo pequeño con la familia y amigos.

–¿Cuál es el objetivo en este campeonato?

–La idea es hacer un buen papel, estar lo más delante posible y ayudar a las corredoras que lo necesiten.

–¿Su familia le acompaña a las carreras?

–A esta justamente no porque está muy lejos. Al resto del calendario que hay por España siempre me acompañan. Ellos son los que me llevan, porque todavía no tengo carné de conducir (se ríe), me asisten y me apoyan en todas las carreras.

–¿Cuáles son las selecciones más fuertes en este campeonato?

–Países Bajos, Bélgica e Italia siempre dominan. Este año la carrera coincide con el Giro de Italia femenino, hay muchas chicas que están corriendo allí y por eso puede haber más diversidad.

–Entre tanta carrera no pasará mucho tiempo en Valladolid...

–Sí que estoy aquí la mayoría del tiempo. Yo en mi caso tengo el equipo en Euskadi, el Glass-Smurfit Kappa, porque en toda Castilla y León no hay equipos femeninos de ciclismo, por lo que tienes que correr fuera. Entreno en Valladolid pero estoy todos los días en contacto con mi club para preparar las carreras y su organización. Lo que sí intento es pasar todo el tiempo posible con mis compañeras.

–Esto le afecta negativamente porque pierde mucho tiempo.

–Sí, es algo que debería cambiar. Sobre todo tener un equipo en Valladolid, que es la capital y está muy bien situada, te podría llevar a todas las carreras y sería todo más fácil.

–Su bicicleta será como un hijo para usted, ¿cómo la transporta de un lugar a otro?

–No como mi hijo pero casi (se ríe). Hay dos formas de transportarlas: por vía aérea y en coche o furgoneta. En este caso me la llevan en furgoneta desde Aranda de Duero. Tú eres la que se encarga de empaquetarla y meterla en una funda buena para que no se raye.

–¿Cuánto puede costar una bicicleta como la suya?

–La mía cuesta entre los 2.000 y 3.000 euros. En este caso mi patrocinador, JG Bikes, se encarga de ponerme la bici, la manutención y las ruedas.

–Estos últimos años en el ciclismo, el protagonista negativo está siendo el dopaje. ¿Qué piensan los más jóvenes, los que tienen un gran futuro en este deporte?

–Da rabia porque parece que te lo estás currando limpiamente todos los días y luego hay gente que consigue puestos y protagonismo gracias al dopaje. Por suerte, a día de hoy, se está avanzando cada vez más en temas de dopaje. Es una cosa que lucho muchísimo para que no ocurra. Es una injusticia muy grande y mancha el deporte del que eres partícipe.

–Si pudiera decirles a los niños una frase para que prueben el ciclismo, ¿qué les diría?

–Si les gusta la bici, lo primero que les diría es que disfruten, que den paseos y prueben en una escuela. Yo agradezco haber tenido una infancia en el ciclismo. He conocido a gente muy importante, que te apoya y por la que sigues practicando este deporte.