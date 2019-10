Balonmano Triunfo tranquilizador para el Aula Teresa Álvarez. / A. Mingueza El equipo vallisoletano consigue la primera victoria amplia de la temporada frente al Alcobendas VÍCTOR BORDA Valladolid Sábado, 19 octubre 2019, 00:33

El Aula Alimentos de Valladolid puede ser un trasatlántico, pero le falta rodaje y evitar ciertos bloqueos temporales que le pueden costar caros. Superó dos minicrisis, una por tiempo, ante un rival ,el Helvetia BMAlcobendas, que no aguantó el nivel local cuando defendieron con orden y pudieron correr. Miguel Ángel Peñas no quería que sus pupilas sufriesen sobresaltos en su juego. Estos fueron pocos y la reacción de las locales ante los problemas, que fueron bien resueltos, ocasionados por el cuadro madrileño. Un triunfo balsámico para un equipo que tiene mucho margen de crecimiento. Las nuevas van entrando poco a poco en el estilo de juego. Cada partido debe ser un pasito más hacia la solvencia que, de momento, solo se vio ayer frente a un rival de menor nivel que los anteriores. Tiempo al tiempo. Por ahora, segunda victoria y una dosis de tranquilidad que no hubiese llegado si las vallisoletanas hubiesen tropezado en casa frente al Alcobendas.

El encuentro empezó cómodo para las locales, que en un abrir y cerrar de ojos se marcharon hasta un amplio 5-1. Alcobendas fallaba mucho en ataque y perdía balones, lo que propiciaba las recuperaciones de las locales y la posibilidad de rápidas transiciones. El electrónico reflejaba un 6-2 cuando el Aula padeció un peligroso cortocircuito. La defensa comenzó a ser permeable para el Alcobendas, sobre todo por el perfil zurdo, con Francés y Holgado. Sin motivo aparente, el cuadro de Miguel Ángel Peñas quedó bloqueado. Las madrileñas llegaron a igualar la contienda a seis tantos. Un inexplicable parcial de 0-4 había motivado esa bajada a los infiernos de las vallisoletanas.

34 Aula Lulu Guerra (7 paradas), Agus López (2), Cuadrado (6, 1p), Puertas (5, 2p), Nieto (6), Camejo (3), María González (1) –equipo inicial–, Teresa Álvarez (5), Bergara, Bolling, Grosso (2), Cifuentes (1), Molés (1), Elba Álvarez (1), Viloria (1) y Carmen Sanz (1 parada). 25 Alcobendas Encinas (3 paradas), Holgado (2), Andreu (4), Francés (7, 4p), Oana (3), Morales, Polonio (2) –equipo inicial–, Talavera, Alba Fernández, Palomo (1),Moreno (4), Llopis (1), Cardador, Julia Díaz (1) y Yaryes (6 paradas). Marcador 2-1, 6-3, 7-6, 12-8, 14-10, 18-12 (descanso); 21-14, 23-15, 25-20, 28.21, 31-21 y 34-25. Árbitros José Antonio Huertas y Antonio Javier García. Excluyeron por dos minutos a las locales Camejo, Cuadrado y Teresa Álvarez, y a la visitante Holgado.

Pero la cosa, gracias a Dios, no fue a más. El Aula Alimentos de Valladolid reaccionó. Le vio las orejas al lobo y se volvió a poner el traje de faena. Con Rafi Bergara en defensa, el equipo local comenzó a sentirse más cómodo. Pudo correr, con Ángela Nieto como principal arma –anotó tres tantos al contraataque y fue unas de las destacadas tanto en el trabajo atrás como en su faceta goleadora–, y volvió a abrir una brecha que alcanzaría los cuatro goles (12-8) en el minuto 21.

La minicrisis había remitido. El Aula navegaba ya por aguas tranquila. La diferencia alcanzó los seis goles, renta con la que el cuadro de Pajarillos iba a marcharse al descanso (18-12). Las locales se habían rehecho a tiempo para acabar la primera mitad con una ventaja cómoda y merecida.

En el segundo tiempo, el Aula arrancó con plenitud, con Cuadrado y Puertas acertadas de cara a portería. A los ocho minutos de la reanudación, las locales mandaban por nada menos que nueve goles tras un parcial de inicio de 5-2 (23-14).

Pero el conjunto vallisoletano volvió a padecer otra pequeña crisis de juego, devolviendo las madrileñas un parcial de 2-7. La renta quedó reducida a cuatro tantos (25-21, m. 46). Momentos en los que equipo parecía haber perdido el norte. Pero volvió a reaccionar con un 5-0 que obligó al Alcobendas a solicitar un tiempo muerto. El equilibrio regresó al juego y ya todo fue coser y cantar hasta el pitido final. Alcobendas lo había intentado con la utilización de dos pivotes, pero no le dio resultado, lo mismo que colocar una defensa más adelantada para intentar complicar la circulación de la primera línea vallisoletana.

Ángela Nieto y Teresa Álvarez fueron los estiletes ofensivos del Aula Alimentos de Valladolid. La renta fue engordando con el paso de los minutos. La misma llegó a alcanzar los diez tantos, la que iba a ser la máxima diferencia del partido. El Aula Alimentos de Valladolid había solventado con un notable el partido. Una dosis de tranquilidad que deja bien a las claras que este equipo tiene potencial y versatilidad, con jugadoras muy diferentes para adaptarse a cualquier tipo de rival. Un triunfo para sosiego del equipo. De momento, el equipo se muestra sólido en Huerta del Rey, donde ha ganado sus dos últimos encuentros como local. Dos puntos que ayudan a que el equipo vallisoletano se aleje de los puestos peligrosos de la clasificación.

En definitiva, el Aula va encontrando su camino y el partido de ayer, ante un Alcobendas que no fue rival cuando las pupilas de Peñas enseñaron los dientes y mantuvieron la solvencia de su juego. Un triunfo que permite afrontar con tranquilidad el parón que viene por delante. Lo dicho, el Aula busca crecer y asentar su juego, y sobre todo encajar a las nuevas jugadoras. Ayer, el bloque de las 'veteranas' Teresa-Elena-Ángela resultó fundamental para que el equipo encontrase su camino hacia la victoria.