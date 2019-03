«El Torneo Internacional resultó un fiasco en ventas, no han sido muy buenas» El presidente de la federación regional, Carlos Sainer, considera que el trabajo de las instituciones y los clubes ha sido de «vital importancia» y cree que se han sentado las bases para organizar otras citas ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 26 marzo 2019, 12:22

A Carlos Sainer, presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y León, no le gusta ser el foco de atención y mucho menos que le digan que ha sido el artífice de que Palencia acogiera dos Torneos Internacionales de Balonmano en este arranque de 2019. Ya relajado, este palentino asegura que antes de la celebración vivió momentos de nervios, pero una vez concluido, se muestra tranquilo del trabajo bien hecho, porque Palencia, con los Hispanos y las Guerreras, ha puesto la primera piedra para que la ciudad vuelva a acoger eventos de tal magnitud.

–Con estos dos torneos se ha visto que el balonmano en Palencia tiene mucha cabida...

–Creía que la presencia de público iba a ser mucho menor, porque las fechas eran muy malas y teníamos también los sectores territoriales, donde también había equipos palentinos. Me sorprendió gratamente la gran entrada de los dos últimos días. No me esperaba tanta afluencia y, personalmente, estoy muy satisfecho. Desde el entrenador hasta al presidente de la Federación Española han sentido desde el primer momento que les estábamos apoyando y se han ido muy contentos.

–¿De lo contrario hubiera sido una decepción para usted?

–He pasado malos momentos antes de empezar los dos campeonatos. Tenía una presión tremenda, porque había ido a las instituciones y se habían gastado mucho dinero. Si se hubiera quedado vacío, no me hubiera gustado que hubiese ocurrido.

–Quería que saliera todo tan bien que horas antes de arrancar el torneo estaba pegando carteles como un voluntario más...

–Para eso estábamos. No me importa el cargo. Había que trabajar y es a lo que estoy acostumbrado. Hay que aportar todo lo que se pueda.

–Con los Hispanos se llenó el pabellón y con las Guerreras casi se supera el récord de asistencia a uno de sus partidos...

–Efectivamente, aunque no sé el número de entradas vendidas. Sí que puedo afirmar que económicamente ha sido un fiasco, porque las ventas no han sido muy buenas. Había mucha gente, pero hemos dado alrededor de mil invitaciones y los componentes de los tres clubes de Palencia (Balonmano Femenino, Balopal y Fuentes Carrionas) tenían el acceso gratuito. Se trataba de dar buena imagen de Palencia al exterior y eso sí que los hemos conseguido. Lo primero que hizo el presidente de la Federación Española, Paco Blázquez, fue darme las gracias porque no esperaban esta respuesta. El ver cómo estaban los pabellones y cómo se ha acogido a las selecciones ha sido maravilloso. No hay que olvidar que lo que estaba firmado con el femenino era un doble partido contra un equipo, pero tras la respuesta del público con la masculina, el presidente dijo que había que adelantar el Torneo Internacional y que no había mejor sitio que Palencia.

–¿Se han sentado las bases para que se organicen futuros torneos internacionales en Palencia?

–Futuros torneos internacionales es complicado, pero no descarto que se organice algún partido o alguna concentración de otras selecciones. Durante estos días mucha gente me ha dicho que yo era el artífice de esto, pero no es cierto. Yo lo ofrecí, pero sin el dinero de las instituciones no hubiera sido posible. Ellos son los que tienen más mérito que yo. El apoyo económico era fundamental, al igual que el voluntariado, donde los dos clubes cercanos, como el Palencia Femenino y el Balopal, han dado un apoyo a nivel personal impresionante. Sin voluntariado no podríamos haber hecho nada, al igual que unos usuarios de San Juan de Dios, que han sido voluntarios para instalar la pista. Para ellos fue una labor impresionante y que no olvidarán. Ha sido un premio para toda la sociedad palentina.

–¿Estos torneos demuestran que el balonmano goza de buena salud en Castilla y León?

–Creo que sí. Estamos viviendo una buena salud, aunque cuesta mucho. Por ejemplo, muchos padres pagan en el fútbol un importe considerable, que si nosotros lo cobráramos nos dirían de todo.

–En Palencia hemos visto la permanencia del Palencia Turismo en División de Honor Plata y el Balopal podría subir las próximas semanas. ¿El balonmano palentino empieza a recoger sus frutos?

–El trabajo y labor que están haciendo es inmenso. Además, están inculcando unos valores que no se ven en otros deportes.