Tablas entre Aula y Zuazo en Rioseco Las jugadoras del Aula y el Zuazo posan al término del partido en Ríoseco.

Era un partido de pretemporada pero no lo pareció por la intensidad exhibida en la pista por parte de ambos equipos. Tanto las chicas del Aula Alimentos de Valladolid como las del Balonmano Zuazo salieron al Pabellón Canal de Castilla de Medina de Rioseco con ganas de dar un buen espectáculo. Y lo hicieron. Desde el inicio se notó que el encuentro no iba a ser el típico partido estival sin ritmo y el Zuazo pronto quiso ser el dominador del balón para poder gozar de las primeras ventajas en el electrónico. Pero las chicas de Miguel Ángel Peñas no estaban dispuestas a dejarse dominar y pronto dieron réplica a esas ganas de agradar y hacerlo bien.

29 Aula Valladolid Balonmano Zuazo: 29 BM Zuazo Ariadna (8 paradas), Estíbaliz , Ainhoa (2), Madi Aalla (7 paradas), June Loide (3), Encina (5), Maddi (3), Maider (1) -inicial- Alba (4), Oihane (2), Alexandra Gil (1), Erauskin (3), , Nayla (1), Mada Fernández-Agustí (3). Parciales cada cinco minutos: 2-4, 5-5, 8-7, 9-8, 13-10, 18-14; 18-19, 20-20, 21-23, 24-24, 25-29, 29-29 Árbitros: Raúl López y Álvaro González excluyeron por parte del Aula Alimentos de Valladolid a Agustina López (min.22 y 29) y Cristina Cifuentes (min. 30) y por parte del Balonmano Zuazo a June Loidi (min. 8), Alexandra Gil (min. 27) y Ane Encinas (min.37). Incidencias: Partido amistoso disputado en el Pabellón Canal de Castilla de Medina de Rioseco ante aproximadamente 250 espectadores.

Las defensas se compactaron y el juego se desarrolló de manera intensa en ambos lados del campo con trabajo tanto para Carmen Sanz (4 paradas), que defendió la portería vallisoletana en los primeros 30 minutos, como en la de Maddi Aalla, que lo hizo en la del Zuazo (7 paradas).

Iara Grosso pronto demostró el porqué de su fichaje dejando un buen gol con un lanzamiento desde 9 metros, mientras que las zuazotarras buscaban sorprender a Carmen por alto. El movimiento del balón de la primera línea vasca era rápido, Maddi Bengoetxea, June Loidi y Ane Encina se pasaban el esférico a gran velocidad, pero la defensa vallisoletana había cerrado bien las líneas y Cristina Cifuentes e Iara Grosso no dejaban que conectaran con la pivote internacional Ainhoa Hernández.

En el minuto 12, Peñas comenzó a mover el banquillo y Elba Álvarez fue la primera en salir de refresco. Con ella sobre la pista el partido tomó una velocidad más y las vallisoletanas comenzaron a tomar las primeras ventajas en el electrónico.

Entonces la defensa vasca se endureció sobre Paula Rey y Agustina López y obligó a las vallisoletanas a jugar el balón de manera más pausada. Tras estos minutos de falso descanso el partido entró en un periodo de correcalles en el que los dos conjuntos buscaron la portería rival. La exjugadora del Aula Alimentos de Valladolid, Magdalena Fernández-Agustí estrelló dos lanzamientos desde la línea de siete metros al palo y las vallisoletanas tomaron ventaja en el marcador para irse al descanso con un resultado de 18-14.

Tras la reanudación, las visitantes salieron a la pista con las ideas muy claras y sin tiempo para dejar al Aula pensar anotaron un parcial de 0-4 que dejaba el empate en el electrónico en el minuto 33 y todo por decidir.

La defensa vasca no permitió que las vallisoletanas pudieran jugar cómodas en ataque en esta segunda mitad y Ariadna González cerró la verja en la portería para complicar aún más las cosas al Aula. De esta forma, al filo del ecuador de esta segunda mitad, el Zuazo dio la vuelta al resultado para ponerse por delante (21-22). De nada sirvió el tiempo muerto solicitado por Peñas, las de Joseba Rodríguez habían cogido la velocidad adecuada y poco a poco iban abriendo brecha en el marcador.

Lourdes Guerra trató con sus paradas (8) sujetar al equipo, pero sus compañeras no lograban tampoco perforar la portería rival (25-29). Sin embargo, no bajaron los brazos las vallisoletanas, que sacaron fuerzas para seguir intentándolo una y otra vez para ponerle un punto más de intensidad si cabe al encuentro.

Y de esta forma entraron en los últimos minutos, restando goles en cada ataque, con Joana tratando desde el extremo, posición en la que jugará esta temporada, voltear de nuevo el resultado. A punto estuvo de conseguirlo, pues dos goles suyos dieron la oportunidad al Aula de llegar a la última jugada con opciones (29-29). Sin embargo, Ariadna González no permitió que el tiro de Sara Molés traspasase sus dominios y dejo las tablas en el electrónico para finalizar el primer partido de la pretemporada.