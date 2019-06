La selección masculina de Castilla y León se impone en Las Moreras

De éxito se puede calificar el II Torneo de Balonmano Playa Arena Ciudad de Valladolid, una competición que organiza la Federación de Balonmano de Castilla y León con la clara intención de fomentar una disciplina que tiene más auge y repercusión en otras zonas de la geografía nacional. Dos días en los que la Playa de Las Moreras ha disfrutado con esta modalidad emergente y espectacular del balonmano en las dos canchas habilitadas para los partidos de cuatro categorías: cadete masculino y femenino, y sénior masculino y femenino.

Sin duda, la final más esperada era la sénior masculina. En ella se veían las caras la selección juvenil de Castilla y León de la especialidad, que, junto a la femenina, se estrena en un Campeonato de España el próximo fin de semana en Getafe.Combinado regional que está entrenado por un viejo conocido del balonmano local, Nacho González. Frente a ellos el otro finalista, Avocados, un equipo con más veteranía formado por Gonzalo Porras, jugador de Asobal en el BMBenidorm, y varios integrantes del BMArroyo.

La primera manga se la apuntó con cierta comodidad el equipo regional. Los hombres de González se fueron de manera rotunda por 10-3, lo que provocó el tiempo muerto de Avocados para intentar frenar la sangría. Pero ya resultó imposible. La fluidez ofensiva del combinado autonómico de balonmano playa les hizo apuntarse ese primer capítulo por 15-10.

En la segunda manga, las cosas cambiaron de manera notable. La selección de Castilla y León se topó con un muro llamado Juan Carlos Cabada, que realizó paradas de mucho mérito. Avocados se hacía con ese segundo set por un ajustado 9-10. Tocaba ir al desempate. La igualdad se mantuvo en esa fase y hubo que recurrir a la muerte súbita, donde la intervención final del guardameta de Castilla y León les daba el triunfo en la categoría sénior masculina. Tercero acabó el equipo el ACKaló.

Superioridad vasca

En chicas, la final tuvo mucho menos historia. Las jugadoras vascas del Superpantxitas no tuvieron problemas excesivos para apuntarse por segundo año el triunfo final en la categoría sénior. Un Handvall mucho más bisoño no fue rival para el cuadro vasco. Se apuntaron las dos mangas con un balonmano espectacular al que las vallisoletanas no pudieron dar réplica. En esta categoría, la tercera posición la ocupó la selección de Castilla y León, que, como los chicos, también se estrenará en un Campeonato de España el próximo fin de semana en Madrid.

Por lo que respecta a la categoría cadete femenina, el triunfo fue para el HandVall, seguido de los equipos del mismo club, HandVall Alondra, al que se impuso en la final por 1-2, y HandVall HV1. En esa misma categoría, pero en la masculina, el triunfo fue para Neverland, que doblegó en la final por 1-2 al BMPDelicias. Tercero en la clasificación quedó el Aula Playa.

Todo ello dentro de un ambiente fantástico, en el que el público disfrutó de una modalidad espectacular en un entorno perfecto como la Playa de Las Moreras.