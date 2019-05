Balonmano Femenino Sara Molés, una extremo zurda de enorme potencial Cayetano Cifuentes, Sara Molés y Miguel Á. Peñas, durante la rueda de prensa. / Rodrigo Jiménez «Prefiero jugar en el extremo, aunque a vece he jugado en el lateral, pero quizás tendré que aprender a defender» MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Lunes, 27 mayo 2019, 20:52

Toda la plantilla del Alimentos de Valladolid Aula acompañó en su presentación a su nueva compañera, la catalana Sara Molés, una extremo derecho internacional juvenil, procedente del Handbol San Vicenç de la División de Honor Plata. Sin lugar a dudas es un fichaje de futuro ya que la joven jugadora debutará este año en la máxima categoría del balonmano nacional y además en competición europea. Por de pronto deberá luchar por ganarse el puesto junto a Ana Viloria y María González Niño.

Miguel Ángel Peñas, técnico del Aula Valladolid reconoció que «ante la conquista de la plaza europea estamos intentando reforzar el equipo de la mejor manera posible y atendiendo a nuestras posibilidades. Sara Molés creo que es una jugadora con un gran potencial, que por culpa de una lesión se quedó a las puertas del Mundial juvenil y que ya intentamos incorporar el año pasado. Ahora ya está con nosotros y a pesar de ser una jugadora novata en la categoría, estoy seguro que ofrecerá un alto nivel porque físicamente es un portento, con un salto poderoso. En su equipo ha jugado incluso de lateral, pero queremos que en el Aula se consolide en el extremo, donde tendrá que pelear con Ana viloria y María González Niño».

La senda de Eli

Sara Molés, que nunca se había visto en una rueda de prensa tan multitudinaria y siendo además la protagonista, agradeció en primer lugar al Aula Valladolid la oportunidad de jugar en la División de Honor. «Va a ser mi primer año en la máxima categoría y además vamos a jugar la competición europea», comentó ilusionada la joven jugadora, que parece haber encontrado premio antes incluso de recalar en el equipo. «Había entrenado unos días en Navidad con el Aula. La presencia de Eli Césareo –también del Handbol San Vicenç–, hizo más fácil mi integración y sobre todo me ayudó mucho a decidirme por jugar en Valladolid». Y es que la proyección de la pivote es un modelo que muchas jugadoras quieren seguir.

Personalmente, Sara Molés prefiere «jugar en el extremo, me siento más cómoda y me gusta más, pero en mi equipo también he jugado de lateral. Quizás defender es algo en lo que todavía tengo que aprender», reconoció la joven jugadora catalana. Sara Molés ha sido la máxima goleadora de su equipo, el Handbol Sant Vicenç de DHPlata, con 131 goles. Es la tercera incorporación del conjunto vallisoletano tras Agustina López y Elba Álvarez, aunque Miguel Án gel Peñas aún busca una pivote alta y fuerte y una lateral zurda en un mercado cada vez mucho más limitado.

Europa, Alimentos y convenio

El presidente del Aula, Cayetano Cifuentes, agradeció el patrocinio de Alimentos de Valladolid, en una temporada que tiene marcado en rojo la disputa de la Challenge Cup, que llevará el nombre de Valladolid por Europa en una temporada que calificó de «muy ilusionante». Igualmente, el directivo recordó el convenio firmado con el Handbol Sant Vicenç para el intercambio de jugadoras y otras actividades.