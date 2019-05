Balonmano Demasiado Rocasa para el Aula Alimentos de Valladolid Teresa Álvarez. / R. Jiménez La férrea defensa canaria maniató a las vallisoletanas en la primera mitad, en la que solo marcaron dos goles. El segundo periodo maquilló la despedida de varias jugadoras franquicia JESÚS DOMÍNGUEZ Valladolid Sábado, 18 mayo 2019, 18:28

El despidió la temporada en casa cayendo frente al, líder de la Liga Guerreras Iberdrola y reciente campeón de la EHF Challenge, que salvo sorpresa será campeón la próxima semana y, seguro, lo será si expone los mismos argumentos que este sábado en Huerta del Rey.

No le fue bien al Aula debido a la férrea defensa canaria. El físico de Manuela Pizzo y Lisandra Lusson, recordado por Miguel Ángel Peñas en la previa 24 horas antes, se hizo notar e hizo mella en las vallisoletanas, que se vieron envueltas en numerosas refriegas con ambas dos y con María González, que se sumaba cuando una de ellas no estaba en la pista. Las amarillas salieron vencedoras casi siempre, en parte por la permisividad de los árbitros, que si bien no influyó a la larga, molestó en según qué acciones.

Porque no es que el Aula cayera porque lo provocasen los jueces. No. Lo hizo por mor de una primera mitad en la que detuvo ocho lanzamientos –dos de ellos, penas máximas lanzadas por Eli Cesáreo–, porque las defensoras mencionadas bloquearon varios lanzamientos y porque, si no fuera con ello suficiente, las de Peñas se toparon con la madera en cuatro ocasiones. En resumen; entre todos las mataron y ellas solitas se murieron.

15 Aula Lourdes Guerra (10 paradas), Melina Cozzi, María González Niño (5), Cristina Cifuentes (2), Joana Bolling (2), Teresa Álvarez (1), Elena Cuadrado (3) –siete inicial–, Eli Cesáreo (2), Ángela Nieto, Mónica Gutiérrez París, Elena Talavera, Cecilia Cossio, Ana María Viloria y Paula Rey. 23 Rocasa GC Silvia Navarro (16 paradas), Melania Falcón (1), Manuela Pizzo, Lisandra Lusson (5), Haridian Rodríguez (5), Tiddara Trojaola (3), María González (1) –siete inicial–, Gleinys Reyes, Arinegua Pérez, Carmen Toscano, Vitoria dos Santos, Seynabou Mbengue (7) y Slavica Schuster (1). Marcador 0-4, 1-6, 1-7, 1-7, 2-9, 2-12. Descanso. 6-14, 8-15, 10-17, 11-20, 13-21, 15-23. Árbitros Enric Escoda y Rocano Sánchez excluyeron por parte de Aula Alimentos de Valladolid a Eli Cesáreo (min. 14), Elena Talavera (min. 18) y Elena Cuadrado (min. 52) y por parte del Rocasa Gran Canaria a Manuela Pizzo (min. 21), María González (min. 33), Seybanou Mbengue (min. 45), Haridian Rodríguez (min. 52) y Slavica Schuster (min. 56). Incidencias Partido correspondiente a la 25ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, disputado en Huerta del Rey ante unos 400 espectadores.

Los dos goles al descanso son un bagaje escaso para cualquiera. Claro, que enfrente estaba el vigente campeón de la UHF Challenge y actual líder, a quien le bastará con un empate en su casa en la jornada decisiva para llevarse la Liga Guerreras Iberdrola. El conjunto canario desactivó el ataque del Aula y desarboló su defensa con la misma base: su físico superior. Más que Rocasa, fue rocosa, y además la continua rotación entre alguna de sus jugadoras grandes y –un colibrí capaz de hacer mucho daño con sus picotazos– se resolvió a su favor en cuatro ocasiones.

Desde el arranque de la segunda mitad consiguió mover el balón más rápido y conectar en el pivote con Eli Cesáreo, el Aula Alimentos de Valladolid fluyó más. El arreón inicial permitió dar brío y engordar el marcador hasta provocar el tiempo muerto de Roberto Santana a los siete minutos. Miguel Ángel Peñas detectó la necesidad de la marcha a mayores y de individualizar la defensa sobre Seynabou Mbengue. Los guarismos vallisoletanos fueron incrementando, pero también los de un Rocasa sostenido por las paradas de Silvia Navarro y por cuatro goles tempraneros de Lissandra Lusson.

A medida que fueron pasando los minutos, y como la desventaja no se terminaba de acortar, el Aula lo fue viendo cuesta arriba y, aunque trató de agradar a su hinchada (mermada por el ), apenas pudo ganar el parcial de la segunda mitad por dos goles –como si fuera poco, teniendo en cuenta otro esprín goleador de Seyna Mbengue–. Suficiente para dejar en la afición la sensación de que sus chicas eran las de siempre, aunque varias ya no lo vayan a ser la temporada que viene.

Era sabido que así sucedería con Melina Cozzi, María O'Mullony, Eli Cesáreo y Cecilia Cossio, así como con dos integrantes del cuerpo técnico como Jorge y Rubén, homenajeados todos al término del encuentro sobre la pista. Ley de vida para un Aula que, sin embargo, seguirá soñando con seguir bregando. En Huerta, pero antes, en Gijón, donde buscarán un último triunfo frente al BMC Liberbank.