Pablo Herrero se prepara para lanzar a portería. Rodrigo Jiménez
Balonmano -Asobal

El Recoletas da un paso al frente en Galicia

El equipo vallisoletano logra su segundo triunfo consecutivo y se engancha al pelotón de arriba antes de recibir el viernes al Granollers

Xurxo Patiño ADG.

Cangas (Pontevedra)

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:24

La victoria más corta del Recoletas Atlético Valladolid, por un tanto de diferencia, se produjo a domicilio contra el necesitado Frigoríficos del Morrazo (29-30). ... Una parada de César Pérez con la ayuda del poste a falta de diez segundos evitó el empate. Los visitantes llegaron a tener cinco goles de ventaja, pero las cosas se complicaron en los últimos minutos por la labor defensiva del equipo pontevedrés.

