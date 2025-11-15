El Recoletas da un paso al frente en Galicia

La victoria más corta del Recoletas Atlético Valladolid, por un tanto de diferencia, se produjo a domicilio contra el necesitado Frigoríficos del Morrazo (29-30). ... Una parada de César Pérez con la ayuda del poste a falta de diez segundos evitó el empate. Los visitantes llegaron a tener cinco goles de ventaja, pero las cosas se complicaron en los últimos minutos por la labor defensiva del equipo pontevedrés.

Frigoríficos del Morrazo Panjan, Valderhaug (2), Arnau Fernández (1p), Pereiro (3), Pablo Castro, Gallardo (4), Gayo (5) -siete inicial-, Javi Fernández, D'Antino (7, 6p), Ludman (2), Santi López (2), Díaz (1), Juan Rodríguez (1), Quintas (1), Manu Pérez y Rivero. 29 - 30 Recoletas Atlético Valladolid Bar, Karapalevski (1), Azize (4), Miguel Camino (2), Herrero (1), De Toledo (5), Serrano (6, 2p) -siete inicial-, César Pérez, Cabral (3), Ribeiro (3), Oliveira (2), Tao Gey (2), Poladura (1), Fodorean y Jozinovic. Árbitros: Friera Cavada (Comité asturiano) y Rosendo López (Comité gallego). Excluidos el local Pereiro y los visitantes Ribeiro (2), Azize, Fodorean, Herrero, Oliveira y Serrano.

Parciales cada 5 minutos: 3-2, 6-4, 7-8, 8-11, 10-12, 14-15 (descanso), 16-17, 17-21, 20-25, 25-27, 26-27 y 29-30.

Incidencias: O Gatañal. 1.800 espectadores.

El partido empezó con ritmo frenético. Un siete metros transformado por D'Antino, ex del Recoletas, llevó a los locales a dar la vuelta al marcador (4-2, min. 6). Se llegó al ecuador del primer tiempo con 6-8.

El ataque cangués estuvo huérfano en la dirección de equipo. Quique Domínguez demandó intensidad y concentración a los suyos para buscar un revulsivo hasta el final del primer período. Sus jugadores supieron encontrar las cosquillas a la defensa del Valladolid con el lateral Gayo como hombre más destacado. Además, llegaron varias exclusiones seguidas de los visitantes (7 en todo el partido). La segunda de Ribeiro, uno de los especialistas defensivos, y una para Fodorean, Serrano y Oliveira dejaron a los suyos en clara inferioridad. El Cangas aprovechó esa circunstancia para apretar el marcador mediante un último gol de Gayo al borde del descanso (14-15). La segunda parte arrancó con un intercambio de goles en ambas porterías que mantuvo la igualdad en el electrónico hasta que entraron en calor los brazos de Ribeiro desde el pivote y de De Toledo desde el lateral. Miguel Camino les acompañó en la faceta anotadora, poniendo un 16-20 en el minuto 37.

El Cangas entró en una fase de desconcierto absoluto y el pivote egipcio Azize elevó la diferencia hasta los cinco goles en el minuto 42 (17-22).

La amenaza de ruptura en el marcador irrumpió con fuerza, pero el cuadro pontevedrés se puso el mono de trabajo desde la defensa. Los jugadores de Quique Domínguez apretaron los dientes atrás y metieron una marcha más en la línea de contención que cortocircuitó el ataque vallisoletano durante un buen ramillete de minutos.

Un gol de Ludman redujo la diferencia hasta los tres tantos (22-25, min. 46), obligando a David Pisonero a pedir tiempo muerto. Además, César Pérez saltó a la cancha sustituyendo a Bar bajo los palos. El Frigoríficos cogió velocidad de crucero y, con un gol de Arnau Fernández desde siete metros, logró empatar el choque a falta de cinco minutos para la conclusión ante el delirio de la afición canguesa (27-27). La caldera de O Gatañal entró en ebullición para decidir la suerte del encuentro en un último tramo no apto para cardiacos. En el intercambio de goles, el Recoletas tuvo la virtud de no estar por debajo en el marcador y, después de un tiempo muerto de David Pisonero, la pizarra surtió efecto a través de un pase filtrado que Azize no falló: 29-30, el resultado definitivo, a falta de medio minuto, y ataque definitivo con siete jugadores de campo en las filas pontevedresas. Santi López hizo una penetración, pero César Pérez apareció para desviar ligeramente el esférico y estrellarlo contra el poste a diez segundos de la conclusión. El quinto triunfo del Recoletas Atlético Valladolid fue muy sufrido y también sumamente disfrutado.