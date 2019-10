Balonmano El Recoletas, obligado a hacer un fortín de Huerta del Rey Adrián Fernández. / R. Jiménez El central Adrián Fernández reconoce que la victoria en Benidorm ha quitado presión EL NORTE Valladolid Jueves, 10 octubre 2019, 17:47

El Recoletas Atlético Valladolid disputa este sábado la sexta jornada de la Liga Asobal. Los gladiadores azules reciben en Huerta del Rey al Ángel Ximénez Avia Puente Genil a las 19:00 horas, un choque importante para los vallisoletanos después de su última victoria a domicilio en Benidorm.

La plantilla es consciente de la relevancia de este duelo ante el equipo de Puente Genil para tratar de «hacerse fuerte en Huerta del Rey y seguir sumando ante rivales directos», tal y como explicó hoy el central Adrián Fernández. «En casa tenemos que hacernos fuertes», comentó el jugador. «Tenemos que sumar contra todos los equipos que nos visiten, nos hemos quitado ya el Barça, inalcanzable, y los que van a venir podemos ganarles, ellos también cuidado, pero tenemos que competir ante todos, y sumar todo lo que podemos en casa porque los puntos están carísimos esta temporada», analizó Adrián.

El central del Recoletas también recordó el último triunfo ante el BM Benidorm. «Tocaba ya ganar en Benidorm después de tantas visitas, de quedarnos a las puertas y otras de no hacer buenos partidos. Salimos muy concienciados porque necesitábamos una victoria allí y de cara al campeonato para sumar dos puntos muy importantes que se nos estaban resistiendo un poco», comentó el jugador. «Nos sirvió para quitarnos un peso de encima y para tener un subidón de moral porque son puntos importantes, porque nos hace ver el próximo partido de otra manera, con la misma necesidad pero con menos tensión», concluyó.

Adrián Fernández reconoce que la Liga Asobal está muy igualada en este inicio de temporada. «Está habiendo alguna sorpresa, como Granollers con solo con 3 puntos, o Nava que está arriba… cosas que quizá no se esperaban. Todos son partidos igualados, los equipos suman en cualquier lado y no sabes donde te pueden dar un susto. Por eso en casa hay que amarrar los puntos, y los que logremos fuera bienvenidos sea. Creo que los equipos que no estén fuertes en casa lo pasarán mal en esta liga».

«Un rival complicado»

El entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, Óscar Ollero, también mostró su satisfacción tras la última victoria ante el BM Benidorm. «Teníamos claro a lo que íbamos, a sacar los dos puntos y a intentar competir al máximo. Sabíamos que si lográbamos hacer nuestro partido tendríamos opciones como así fue. Creo que el marcador no refleja el buen partido que hicimos, ganamos solo de un gol pero podíamos haber ganado por tres», dijo el técnico vallisoletano.

Óscar Ollero también analizó el próximo rival del Recoletas Atlético Valladolid en Liga, el Ángel Ximénez Avia Puente Genil, que llega al duelo con 2 puntos en el puesto 14º. «Es un equipo muy difícil, con jugadores individualmente muy buenos, con una primera línea muy potente, con jugadores poco conocidos todavía en Asobal, con un buen central como Juan Castro, un buen pivote como Javi García…y hay que sumar una buena portería. Es un equipo de individualidades, pero quizá poco compensado, que nos va a poner las cosas difíciles. Si logramos llevar nuestro ritmo de partido el partido deberíamos llevarnos la victoria», analizó el entrenador.

El técnico alabó también la labor de Víctor Rodríguez, jugador recientemente convocado por la selección española absoluta. «A Víctor hay que reconocerle el trabajo que hace, es un trabajador incansable día a día. Para él esta es una de las cosas que le pueden hacer mejorar aún más, porque todavía tiene margen. Creo que su internacionalidad recompensa el trabajo que está haciendo», dijo Ollero.

Por último, Óscar Ollero analizó el puesto de pivote del Recoletas. «A Robin Dourte hay que darle tiempo, va poco a poco. Él está contento en el equipo pero le pedimos a un jugador de 20 años lo que hacía Abel Serdio y eso es complicado. Hay que darle más tiempo. Además, estamos repartiendo tiempo con Robin Dourte, Álvaro Martínez, e incluso Nico López en ataque. Los tres pivotes aportaron su granito de arena en Benidorm, igual que el resto de la plantilla». También se refirió al trabajo de los canteranos, Álvaro Martínez y Miguel Martínez: «creemos en lo que tenemos en Valladolid, en apostar por la cantera, y hay que darles minutos para que ellos crezcan. Quizá la Primera Nacional se le queda pequeña a Álvaro, pero está claro que hay que darles minutos en Asobal para que tengan opciones de jugar».