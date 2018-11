El Recoletas cae derrotado ante un Ademar con muchos más recursos y plantilla

«No pudimos engancharnos al partido», lamenta Pisonero

Era una tarea casi imposible y así lo acabó reconociendo el técnico vallisoletano. «No hemos tenido la oportunidad de engancharnos al partido. Hemos comenzado bien, pero en cuanto cometes algún error, un equipo como el Ademar te penaliza sin remisión. En cuanto se han escapado con cinco goles de ventaja ya ha sido misión imposible». Con todo, el técnico estaba satisfecho de su planteamiento defensivo. «Les hemos hecho cambiar su ataque, les hemos descentrado por momentos, porque en defensa hemos trabajado bien, tanto en la primera como en la segunda parte, pero es que el Ademar tiene recursos para todo. La defensa presionante tras el descanso les ha desorientado, pero tampoco lo hemos sabido aprovechar en ataque», comentó el técnico que también criticó a la pareja arbitral. Creo que han estado un pelín caseros y les han permitido cosas en defensa que nos han impedido hacer nuestro juego».

También valoró Pisonero el hecho de que durante muchos minutos jugase en la pista leonesa con hombres que no son los habituales. «No tenemos la plantilla de Ademar, pero tenemos que sacar rendimiento de todos nuestros jugadores. Creo que todos deben aportar y así se ha visto en la cancha».

No quiso entrar en más valoraciones de un partido que ya es historia para el Recoletas. «Este no era un partido de nuestra liga. Hemos peleado y nos hemos dejado el alma, pero no hemos tenido opciones. Ahora solo nos queda pensar en el próximo miércoles, en Huerta del Rey ante el Granollers». A ver si se acaba la mala racha local.