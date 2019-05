Balonmano El Recoletas, a consolidar su octavo puesto en Puente Genil Adrián se dispone a lanzar en un partido ante el Alcobendas. / Rodrigo Jiménez Pisonero quiere aprovechar la buena racha de su equipo, con cuatro partidos consecutivos sin perder MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Jueves, 9 mayo 2019, 21:40

El Recoletas Atlético está en un momento dulce. Después de la irregularidad de la primera vuelta, el mes de descanso invernal, pese a las lesiones, le ha sentado muy bien al conjunto de Pisonero, que ha mejorado notablemente en defensa y también a la hora de atacar las defensas estáticas. Todo han sido mejoría en el conjunto vallisoletano, incluso con jugadores dando un paso al frente en momentos clave. Así se explica la racha de cuatro jornadas sin conocer la derrota, con tres victorias (Anaitasuna, Ademar y Teucro) y un empate (Granollers) que les ha elevado hasta el octavo puesto de la tabla por ahora. Porque el Recoletas visita este sábado (18:30 h.) la cancha del Ángel Ximénez Puente Genil, un equipo que prácticamente tiene asegurada la permanencia, que era su único objetivo esta temporada. Los gladiadores deben pelear por esta octava plaza que les evitaría un par de eliminatorias de Copa del Rey la próxima campaña.

El técnico vallisoletano vuelve a ponerse como meta en su visita a Puente Genil que su equipo compita y luche hasta el final para tener opciones de victoria. «Este ha sido nuestro objetivo toda la temporada y no debe cambiar ahora. Lo cierto es que ahora dependemos de nosotros para conseguir ese octavo puesto y eso es positivo. Tenemos un grupo muy unido, muy solidario y que disfruta sobre la cancha, esto es nuestro mejor aliado».

Pero enseguida salieron las precauciones, cautelas y las vendas antes de la herida. «Llevamos cuatro partidos seguidos sin perder y como todos los records y marcas cada vez es más difícil manterlo.Pensar en no perder en los tres partidos que nos faltan hasta el final de la temporada es casi una quimera, pero no renunciamos a nada».

Del Puente Genil, David Pisonero comentó que «jugará sin presión y eso hace a un equipo aún más peligroso. Cuentan con una defensa muy rocosa, de muchos kilos e intentarán agradas a su afición». Para contrarrestar a los andaluces, el Recoletas debe imponer su estilo de juego. «En el partido de Huerta del Rey nos fuimos cuando marcamos ese juego, con transiciones rápidas, fulgurante. Todo lo que sean goles sencillos nos dará ventaja. Estamos defendiendo bien, anticipándonos al rival y eso nos está dando muy buenos frutos», comentó el entrenador del Recoletas.

Adrián quiere los seis puntos

Adrián Fernández, central del Recoletas, comentró que el equipo está «en la mejor racha histórica del club en Asobal, estamos en una línea ascendente, en el mejor momento de la temporada y la intención del vestuario es sacar los seis puntos para alcanzar el octavo puesto y si nos llega también el séptimo», añadió. El central asturiano comentró que «este año me encuentro mucho mejor, he asumido más el liderazgo después del primer año de adaptación. Me he sentido más importante y las cosas me han salido bien. El equpo también ha mejorado y nos sentimos más fuertes».