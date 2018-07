Balonmano El Recoletas Atlético se pone en marcha Jugadores, técnicos y presidente formaron una piña en el primer entrenamiento de la plantilla. / R. Jiménez La plantilla se ha rejuvenecido y mantiene el objetivo de la permanencia en la Asobal MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Lunes, 30 julio 2018, 23:01

Valladolid. El pabellón de Huerta del Rey volvió a respirar balonmano tras las vacaciones veraniegas. El Recoletas Atlético Valladolid iniciaba los entrenamientos en la que será su tercera temporada consecutiva en la Liga Asobal, y la quinta de existencia de la entidad. Momento de caras nuevas, de saludos, de reencuentros y también de recuerdos.

Cuatro jugadores nuevos presenta este año el conjunto que dirigirá desde su inicio David Pisonero. Dani Pérez y Manu Sánchez, son los jóvenes extremos de 21 años, diestro y zurdo respectivamente, que se incorporan al equipo, junto con otros dos jugadores que no pudieron estar presentes en el estreno de esta pretemporada. Uno de ellos es el guardameta Carlos Calle que , junto a su compañero Víctor Rodríguez, han participado en el Mundial de balonmano Playa que concluyó este pasado fin de semana con el quinto puesto para España, y por lo tanto disfrutarán de unos días de vacaciones. El otro es el nuevo pivote, el joven argentino Gastón Mouriño, que tiene prevista su llegada a España a lo largo del día de hoy desde su Argentina natal.

Fernando, la gran ausencia

Pero sin duda la gran ausencia ha sido la del capitán Fernando Hernández. Sin acabar de recuperarse de su lesión, su participación en la plantilla de esta temporada está en cuestión y por ello mismo el club ha fichado a un joven extremo zurdo que cubra la más que probable baja del veterano capitán que lo ha sido todo en el balonmano vallisoletano y nacional.

En este sentido, el presidente del club, Mario Arranz comentó que «Fernando sigue de baja médica y se le echa de menos. Ante las dudas sobre su recuperación hemos incorporado a un jugador de futuro como es Manu Sánchez».

Mario Arranz reconoció que la apuesta del club en esta temporada ha sido por un rejuvenecimiento de la plantilla, lo que si lugar a dudas es una apuesta especialmente arriesgada, ya que no están en el equipo cuatro pesos pesados del vestuarios como era Fernando, Javi Pérez, Viscovich y Garza, y se ha fichado a jóvenes jugadores con proyección, pero que aún deben demostrar que tienen futuro en la Asobal. Con todo, Mario Arranz se mostró optimista a la hora de cumplir con los objetivos que se lograron en la pasada temporada, no solo a nivel deportivo, sino también social y de cantera.

Y es que la liga Asobal comienza a despertar del letargo en la que ha estado sumida durante los años de crisis en los que los jugadores más destacados emigraban al extranjero y ahora todos los equipos parecen disponer de presupuestos suficientes para hacer fichajes y aumentar notablemente la calidad de sus plantillas. En este sentido, el presidente Mario Arranz reconoció que este último año el club ha crecido en cuanto a asistencia de público al pabellón, pero no en cuanto a abonados, algo que esperan se sustancia con la campaña de abonados vigente.

Lo que sí destacó el directivo fue el crecimiento en cuanto a imagen del club y de toda la Liga Asobal tras el acuerdo alcanzado con LaLiga para la retransmisión en abierto y gratis de cuatro partidos por jornada, lo que sin duda redundará en beneficios para los clubes.

Por otro lado, el otro capitán del equipo, Diego Camino, se mostró especialmente «ilusionado, con una gran responsabilidad y deseoso de empezar una nueva temporada». El central es consciente de que «rejuvenecer la plantilla es una excelente apuesta de futuro, pero con un evidente riesgo en el presente porque no se puede exigir altos rendimientos a jugadores que deben madurar y crecer. Será una liga muy dura porque todos los equipos se han reforzado y crecido mucho».

Abel, Héctor, Turrado, Roberto, Álvaro, Miguel, César, Dani Pérez, Manu, Miguel Camino, Diego, Rubén, Serrano, Nico y Adrián , con un suave entrenamiento, de la mano de David Pisonero y Óscar Ollero, dieron por inaugurada la nueva pretemporada del Recoletas Atlético en la Liga Asobal.

Profesionalización

:: M. A. P.

Después de media temporada al frente de la plantilla, David Pisonero inicia su primera campaña totalmente bajo su responsabilidad. Ahora ya no es cuestión de dotar al equipo de unos matices, sino de rasgos bien diferenciales. «Acabamos bastante bien la temporada pasada y creo que ese es el camino. A ver si podemos darle continuidad. La plantilla no ha cambiado tanto, solo cuatro hombres, ahora bien hemos mutado experiencia en juventud. En este club no podemos fichar estrellas y estamos obligadas a fabricarlas», comentó David Pisonero son su lógica aplastante. «Los jóvenes deben empezar a asumir responsabilidades. Tenemos las ideas de la pasada temporada y vamos a intentar incorporar algunas novedades tácticas, pero no es sencillo. Tenemos bien claro que nuestro objetivo es la permanencia».

El técnico del Recoletas Atlético tiene muy claro que el equipo debe profesionalizarse al máximo para poder luchar en una liga tan competitiva. Y para ello ha cambiado los horarios de entrenamiento, que serán por la mañana, los martes, miércoles y jueves, con algunas jornadas de sesión doble para entrenamientos de mejoría individual. Y es que tiene muy claro que el balonmano debe ser la primera ocupación de su plantilla.

Pisonero ha diseñado una pretemporada con siete encuentros «porque necesitamos partidos y ritmo de cara al inicio de Liga», que será el próximo día 8 de septiembre en Cuenca.