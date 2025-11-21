El Recoletas Atlético coge la autopista para conseguir la tercera victoria consecutiva

J. C. Cristóbal Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

El Atlético Valladolid ha dado un acelerón que le mete en la zona noble de la clasificación; después del fiasco en Huerta del Rey ante Logroño, único lunar del curso, los chicos de David Pisonero aprendieron la lección y acumulan tres victorias consecutivas, la que nos ocupa ante el vigente subcampeón de Liga, un Granollers que la teoría dice que debe estar por encima. Los pucelanos aprovecharon el mal momento de los vallesanos, el reverso de la moneda del Recoletas, con una serie de cuatro derrotas, tres ligueras y una europea.

Los Gladiadores han dado un salto de madurez, no acusan la baja de Alejandro Pisonero, y supieron manejar el marcador hasta tal punto que no dieron en ningún momento una ventaja al Granollers, que lo más cerca que estuvo de la victoria fue en el descanso con el 14-14. La victoria azul se cimentó en una gran defensa, brazos arriba y pasos laterales para cerrar las vías de entrada al equipo catalán, el máximo goleador del campeonato, por encima incluso del Barça.

Recoletas Atlético Juan Bar (p), Serrano (4, 2p), De Toledo (3), Karapalevski (4), Ribeiro (1), Herrero (6), Camino (1) -siete inicial-; Oliveira (3), Abdelazize (0), Gey-Emparan (2, 1p), Fodorean (2), Poladura (0), Jozinovic (1) y Carvalho (2). 29 - 26 BM Granollers Krivokapic (p), Franco (3, 2p), Urdangarín (4), Deumal (2), Fischer (0), Domingo (3), Guijarro (1) -siete inicial-; Panitti (p), Marcos Fis (2), Figueras (3), Reguart (4), Armengol (0), Chaves (3) y Palomino (1). Árbitros: Escudero Santiuste y Escudero Santiuste. Dos minutos a De Toledo (min. 28), Oliveira (min. 30); y Palomino (min. 34).

Parciales cada 5 minutos: 4-4, 7-5, 10-8, 13-11, 14-12, 14-14 (descanso); 16-14, 19-16, 23-19, 25-22, 28-23, 29-26 (final).

Incidencias: Huerta del Rey. Jornada 10ª de la Liga Asobal. Menos de media entrada. Minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia machista. Presencia del seleccionador Jordi Ribera.

La tarde-noche arrancó a todo trapo, al ritmo que marcaron los Pablos, Herrero y Urdangarín, que capitalizaron las tarjetas goleadoras de los dos equipos. El juego se volvió un tanto alocado, con Juan Bar taponando los intentos del rival de estrechar distancias, que oscilaron en todo momento durante la primera parte en los dos o tres goles. La grada del Huerta del Rey se entregó al equipo, en pie con un robo sensacional de De Toledo que redondeó la acción en ataque con el gol que ponía el 13-10.

Ampliar Oliveira resuelve un mano a mano con el portero. Iván Tomé

Todo parecía rodado para los de Pisonero, que se atascaron en el último parcial antes del descanso. La primera exclusión del partido coincidió con una bajada de tensión que el Granollers aprovechó para entrar en vestuarios con igualdad en el marcador.

La vuelta de la segunda parte era vital porque el Atlético empezó en inferioridad por los dos minutos de exclusión de Oliveira, que estrelló el balón en la cara en un golpe franco. Sus compañeros estuvieron centrados para hacer un parcial de 4-0, dejar su portería a cero durante siete minutos y conseguir una ventaja que supieron administrar hasta el pitido final. Las fintas de Karapalevski y el brazo derecho de Fodorean mantuvieron las distancias, mientras que el Granollers, con Urdangarín fuera de foco, se movió a impulsos de su central Reguart y el extremo Chaves, insuficientes para inquietar al Valladolid, que no dejó ponerse a los catalanes a tiro de dos goles.

Cuando la diferencia podría dispararse, con la mirada puesta en el golaveraje de cara al partido de la segunda vuelta, se fallaron ataques en situaciones claras, con el Granollers descolocado a la desesperada, y la distancia se quedó en los tres goles de diferencia y en los veintiséis que concedió al Granollers.