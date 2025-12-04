El Recoletas Atlético aprieta los dientes para despedir año a la altura de los once meses previos

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

Cuatro partidos le quedan al Recoletas Atlético para despedir 2025, sin duda uno de los mejores años -si no el mejor- de su historia en todos los aspectos. También clasificatorio, donde ha dado un pequeño salto que le permite mirar hacia arriba y envidiar presupuestos más golosos, y por ende olvidar momentos de penuria en los que solo se pensaba en salvar la categoría. Solo hace falta mirar la clasificación para constatarlo. Cerró el último curso en séptima posición, y hoy es sexto (con 13 puntos), con la posibilidad de escalar un puesto en este fin de año (ahora mismo es 5º el Granollers, con 14 puntos).

Ese pequeño horizonte despliega un mini objetivo antes de culminar la primera vuelta con cuatro asaltos al alcance de la mano: Ciudad Real y Ademar León en casa, y Puente Genil y BM Nava como visitante. El reto, más atractivo que pelearse con los de abajo, obliga a reforzar su solidez como local para seguir mirando hacia arriba. «La Asobal está tan complicada que fuera se ha puesto muy difícil, de hecho los puntos que hemos sacado fuera son los que nos permiten estar arriba. El equipo que es fiable en casa se mantiene arriba, el que no, cae. Y hacer una buena primera vuelta pasa por hacer buen partido el domingo y llevarnos los puntos», asegura David Pisonero, que califica la próxima cita (domingo, desde las 12:30h en Huerta del Rey) de «partido trampa». Partido que traerá a Huerta del Rey al hijo de uno de los exjugadores más recordados en Valladolid, Juan Gull (21 años).

Llega el Caserío Ciudad Real, 9º con 9 puntos y un mejor bagaje defensivo que los vallisoletanos (encaja casi dos goles menos por partido). «El objetivo es cerrar los partidos de casa. Sería un objetivo maravilloso, igualaríamos la mejor primera vuelta de la historia, con 17 puntos. A partir de ahí, tenemos dos partidos fuera complicados como son Puente Genil y Nava», señala el técnico vallisoletano, quien valora el buen momento físico que atraviesa su equipo a pesar de la última derrota encajada en Irún (34-24 ante Bidasoa).

«Físicamente el equipo está bien, el otro día no fue tema físico sino más bien desacertado. Nos mató un mal inicio, y ya no pudimos jugar con fluidez. Cuando vas siete abajo el balón quema», matiza Pisonero, que confirma que en enero se sentará a decidir si merece la pena reforzar la plantilla en la segunda vuelta. «Hacerlo ahora sería con mucha premura. Vamos a esperar a que termine la primera vuelta, y a partir de ahí valoraremos si podemos hacer alguna incorporación siempre que sume. Para agarrarnos a algo circunstancial no lo vamos a hacer porque para eso tenemos una cantera. El equipo es suficientemente competitivo ahora», concluye el preparador del Recoletas Atlético.