Sin rastro del Palencia Turismo ante el Lanzarote

Sesenta minutos estuvo el Palencia Turismo intentando, sin éxito, meterse en el partido. Las palentinas se estrellaron una y otra vez frente al muro defensivo, incluyendo la portería, del Zonzamas de Lanzarote, que ha sabido sacar partido de la calidad individual de sus jugadoras.

Las dificultades para las vacceas empezaron desde el primer minuto. El conjunto palentino comenzó con una buena defensa, pero cometió muchas imprecisiones, que provocaban sendas pérdidas de balón. El Palencia Turismo no encontraba hueco en la defensa canaria y los lanzamientos, tanto exteriores como desde los extremos, eran detenidos una y otra vez por la guardameta. El 0-5 era ya llamativo y, aunque las vacceas consiguieron inaugurar su marcador, el Zonzamas amplió la ventaja hasta el 2-13. A partir de ese momento, el partido ha sido un quiero y no puedo para el Palencia Turismo, que ha luchado con todas sus fuerzas, pero no ha encontrado la forma de entrar en el encuentro.

Tras el 4-14 del descanso, las palentinas intentaron reaccionar, con mejores sensaciones ofensivas. Sin embargo, los minutos pasaban y la diferencia apenas se reducía. El Palencia Turismo estuvo en varias ocasiones a ocho goles de desventaja, pero no ha podido pasar de ahí, viendo como poco a poco se esfumaban sus opciones de competir por el partido. Eso ha provocado que cada vez fuera más difícil que las vacceas se metieran completamente en el juego, alternando buenas y malas acciones, tanto ofensivas como defensivas.