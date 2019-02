Balonmano «Queremos que Pisonero siga como entrenador del Recoletas» Mario Arranz, en la grada de Huerta del Rey. / Gabriel Villamil Mario Arranz espera cerrar pronto la plantilla para la próxima temporada MIGUEL ÁNGEL PINDADO Jueves, 14 febrero 2019, 18:30

Cumple su cuarta temporada al frente del Atlético Valladolid y cada año resulta más complicado cuadrar el exiguo presupuesto, el duodécimo de la Asobal, con una plantilla que exige ser más competitiva. El presidente del club, Mario Arranz, hace un repaso a la actualidad del equipo ahora que recomienza, después de tres derrotas consecutivas, la segunda vuelta de la Liga y debe conformar la plantilla para la próxima temporada.

–¿Cómo valora la actuación del equipo hasta la fecha?

–Hemos cumplido en puntos con respecto a otras temporadas, pero es cierto que nos ha faltado convencer en cuanto a juego a nuestra propia afición. Hemos sido el segundo mejor equipo a domicilio, pero nos queda el sabor agridulce de no haberlo hecho mejor en Huerta del Rey.

–¿El objetivo es la permanencia o superar el octavo puesto?

–Mantener la categoría es lo primordial, y aunque es cierto que después de tres años en la Asobal hay que ser más ambiciosos e intentar mejorar la posición del año anterior, también hay que tener en cuenta que somos el decimosegundo presupuesto de la Liga y tenemos que reconocer nuestras limitaciones.

–En este sentido, la confección de la plantilla para la próxima temporada parece que se complica

–Ciertamente este año tenemos más trabajo porque toda la primera línea acaba contrato. Víctor, Héctor, Diego, Roberto, Rubén, Turrado, Nico y el portero César finalizan el 30 de junio y ya hemos comenzado a hablar, pero esto es una negociación de dos partes. Nosotros valoraremos el rendimiento deportivo, el puesto, el coste, etc., y también los jugadores pondrán sobre la mesa sus pretensiones, sus posibilidades o las ofertas de otros clubes. Esperamos poder tener conformada en breve la plantilla.

«Ocho jugadores acaban contrato y esperamos conformar la plantilla en breve»

–Y entre esos clubes que buscan jugadores podrían estar el Nava...

–Sería una excelente noticia que ascendiese el Nava, líder destacado en la División de Honor Plata, y también el Zamora, y tampoco sería descabellado pensar que podrían tocar a jugadores de nuestro club.

–La anunciada marcha de Abel va a ser muy complicada de suplir.

–Abel llegó como promesa y se marchará ya consagrado. Si ha habido algo positivo en las derrotas de estas últimas jornadas han sido los minutos que ha disfrutado Álvaro Martínez, el pivote, junto a Gastón. Ambos tienen que explotar. Desde luego que es muy difícil sustituir a Abel, pero en el club apostamos por la formación y ahora debemos reinventarnos. Lo que no vamos a hacer es entrar en pujas con otros clubes ni fichajes de alto coste.

–Y el técnico David Pisonero también acaba contrato.

–Las conversaciones con David están avanzadas. Ha demostrado su potencial y le queda aún mucho que aportar al frente del equipo. Este año ha comenzado a cambiar cosas, hacia un balonmano más inteligente, de toma de decisiones. Queremos que David continúe.

Mismo presupuesto

–¿Cúal es el presupuesto de esta temporada?

–El mismo que el año pasado: 600.000 euros. El número de abonados ha sido menor de lo esperado y por tanto y el presupuesto no ha mejorado por lo que apenas hemos podido ahorrar estas temporadas para hacer frente a imprevistos como sustituir a jugadores por lesiones o un mayor inversión en el organigrama de la cantera. Vivimos prácticamente al día.

–Recoletas, principal patrocinador, también acaba contrato...

–Sí, concluye el 30 de junio y ya tenemos avanzadas las conversaciones para continuar. Ellos están muy satisfechos con el patrocinio, el club cada vez tiene mayor visibilidad y ahora con el acuerdo televisivo más aún. Recoletas seguirá como patrocinador principal.

–¿Cómo atajarán el problema de la pérdida de socios?

–Es algo que nos preocupa y mucho. Rozamos los dos mil abonados el año del ascenso, pero después hemos ido perdiendo abonos y los motivos pueden ser muy variados, desde el ascenso del Pucela a la subida del precio o los irregulares calendarios. Incluso lo hemos hablado con el Aula Valladolid, el equipo femenino de División de Honor, y su afición pero hemos comprobado que no hay sinergias entre los abonados de ambos clubes. Tenemos que encontrar la fórmula para devolver la ilusión y traer a toda la afición del balonmano a Huerta del Rey.

–Y compartirán pabellón con el Aula.

–Si, sin mayores problemas. Es el templo del balonmano para todos. Lo cierto es que afortunadamente apenas hemos tenido problemas de coincidencia del calendario, lo que siempre supone una dificultad para todos.

–¿Cuántos chavales tiene de cantera el Recoletas?

–Hasta juveniles contamos con unos 250 chavales. Queremos mantener el convenio con BM Delicias que creo ha sido provechoso para ambos y también vamos dando pasos para unificar equipos de cantera con el fin de luchar por los títulos de Castilla y León en cada categoría.

LaLiga, la Ley del Deporte y los calendarios

Asobal vendió los derechos de imagen de la liga a LaLiga que dirige Javier Tebas y gracias a ello, el Recoletas Atlético recibe 20.000 euros este año y la cifra se incrementará los dos próximos años.

–¿Es un contrato beneficioso para los clubes?

–Nos reporta más que el que teníamos con Movistar. Se dan más partidos y en abierto e incluso puede que se lleguen a dar todos los de la jornada, lo que redunda en mayor visibilidad para los clubes y la posibilidad de mayores ingresos por patrocinios. Nos hemos subido al carro del fútbol, que en estas cuestiones llevan la voz cantante. Además hemos mantenido reuniones en las que se han tratado temas como la mejora en la promoción de las diferentes ligas, redes sociales, dinamización de los clubes, etc.

–Y parece que la nueva Ley del Deporte puede echar todo por tierra.

–Nosotros estamos de acuerdo con la Ley del Deporte en cuanto a que considera al balonmano de elite como deporte profesional, aunque hay que tener claro que el balonmano profesional está a años luz del fútbol. Pero no entendemos lo que denominan monopolio de LaLiga porque no es tal. Nosotros hemos firmado con LaLiga por tres años como antes firmamos con Movistar. Dependiendo de los resultados podremos seguir o no con ellos. Esperemos que se tenga en cuenta la opinión de las federaciones y asociaciones de clubes profesionales...

–Otra cuestión a cambiar serán los calendarios de la Liga doméstica con respecto a las competiciones internacionales.

–Hay una propuesta de la EHF para que en la temporada 2020-21 la liga doméstica se juegue el fin de semana y las internacionales los miércoles y jueves. Es volver al pasado y en este caso creo que es muy positivo porque así se da relevancia a la liga local y el calendario es más regular y más fácil de seguir por el aficionado, que es el que paga.