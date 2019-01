Balonmano «No se puede dejar pasar un tren como el Barcelona», afirma Serdio Abel Serdio, el día de su presentación, hace tres años. / Gabriel Villamil El pivote asturiano agradece el cariño y «el salto de calidad» que ha dado en el Recoletas MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Jueves, 24 enero 2019, 13:01

«Vine como un niño y me voy como un paisano», afirmó el asturiano Abel Serdio en su comparecencia para confirmar su marcha al FC Barcelona Lassa la próxima temporada. Ambos clubes han querido hacer oficial la marcha del jugador para normalizar los seis meses que aún le quedan al pivote para defender la camiseta del Recoletas y evitar suspicacias y comentarios.

El presidente del Recoletas Atlético Valladolid, Mario Arranz explicó los esfuerzos del club para intentar retener un año más a Abel Serdio, que resultaron baldíos, para concluir reconociendo que su marcha «no es una buena noticia para el club», aunque le queda el buen sabor de boca de «haber conseguido formar a un gran jugador». Ahora el club deberá sondear el mercado para conseguir un sustituto de garantías de cara a próximas campañas con el fin de mantener el objetivo del club que el presidente puso en «estar entre los ocho primeros».

Por su parte, Abel Serdio afirmó que es «muy difícil decir que no al mejor equipo del mundo» y agradeció el «salto de calidad»experimentado en el Recoletas, que le llevó incluso hasta la selección absoluta. «Una de las decisiones más importantes de mi vida ha sido la de venir al Recoletas. Llegué como un niño y me voy como un paisano, como dicen en mi tierra», comentó el asturiano que agradeció al club, a la afición, a sus compañeros y todo Valladolid el cariño y la estima que le han profesado desde el primer día. «Cuando te llama el Barcleona no puedes dejar pasar ese tren. Cuando fiché por el Recoletas no podía imaginarme esta situación. He recibido más ofertas, de España y del extranjero, pero finalmente creo que la mejor opción es el Barcelona.».