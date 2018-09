El Nava recibe al Puerto Sagunto en un arranque por todo lo alto Paco Bernabéu maneja el balón en un partido de pretemporada. / Antonio Tanarro BALONMANO Tres meses después de rozar el ascenso, club busca hacer valer su territorio ante un rival descendido desde Asobal LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 14 septiembre 2018, 22:01

El entrenador del Viveros Herol Balonmano Nava, Dani Gordo, tiene la filosofía para exprimir al equipo que se quedó a un partido de ascender a Asobal hace apenas 104 días. «El mensaje es que hay que mejorar todo, desde el entrenador hasta los menús que hagamos en los viajes. El camino que seguimos el año pasado fue bueno, pero no lo fue del todo para haber estado ahí. Aunque no era el objetivo, nos quedamos con la miel en los labios». La quinta campaña del club en División de Honor Plata arranca esta tarde a las 16:30 horas, fiestas patronales mediante, en el viejo frontón -el nuevo estará listo para el segundo encuentro, en octubre- ante el Puerto Sagunto, recién descendido y uno de los 'cocos'.

Gordo no contará con Rodrígues, que apura su recuperación tras su lesión de rodilla en pretemporada. Ese es otro punto en el que el club quiere mejorar. Daniel, el fisioterapeuta, trabaja este año a pleno rendimiento con el equipo. «Todo eso nos hace mejorar, ganar tiempo, plazos y estamos muy satisfechos», apunta el técnico, consciente de que el partido llega «un poco pronto» por la entidad del rival, con un portero como el veterano David Bruixola, «el mejor de la categoría durante años», un lateral como Guillermo Corzo, máximo goleador de Asobal en 2016, un pivote referente como Marcos Dorado e internacionales como el junior Iván Montoya o el argentino Leo Querín.

No se deja intimidar Gordo, consciente del poderío de su grupo. «Ellos se tienen que adaptar a todo, a la categoría, a un tipo de jugadores que no están acostumbrados a defender o atacar, a nuestro frontón... Tienen que sufrir ese proceso y ahí es dónde van a estar nuestras opciones, ser capaces de que no estén cómodos y defender nuestro territorio como si fuera nuestra vida. Somos conscientes de que nuestro territorio es Nava y que aquí no se puede escapar ningún punto. Y ese mensaje la gente lo tiene más claro que el año pasado». Sin embargo, el técnico es consciente del engranaje de sus nuevas piezas. «Adrián [Rosales] tiene que adaptarse a una nueva forma de jugar y el papel de los dos chicos en los extremos [Paco Bernabéu y Nicolo D'Antino] va a ser importante para el nivel colectivo del equipo». Su labor ante una notable defensa 6:0 de los valencianos será clave, así como el contragolpe.

Gordo pide esperar para identificar rivales; Zamora, Villa de Aranda, Torrelavega, Palma del Río o Cisne están en la lista. «No hay que confiarse, esta categoría es muy perra». El técnico relativiza la importancia del primer puesto, el único que otorga el ascenso directo. «Lo que queremos es empezar la competición de la mejor manera posible y lo que tenga que venir, bienvenido sea. Las cuentas de la lechera de ser campeones no nos valen. Nuestro objetivo es luchar cada acción, lo que dependa de nosotros mismos. Nuestra labor es ilusionar pero hay que ser realistas». La lesión de Rodrigues ha facilitado, por ejemplo, que Oleg Kissilev haya entrado más en juego, una pieza más al bloque que mira alto. «Con el trabajo y la pasión que hay en este pueblo, no va a poder nadie con nosotros».