El BM Nava pierde a Adrián Rosales Rosales, con gesto de dolor, tras caer lesionado en el partido de Copa ante el Teucro. El jugador tiene roto el ligamento cruzado anterior y tendrá que pasar por el quirófano FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 19 octubre 2018

Segunda parte del partido de Copa del Rey de balonmano entre el Viveros Herol BM Nava y el Condes de Albarei Teucro. Adrián Rosales coge el balón, hace un giro forzado frenando su carrera para evitar a un contrario y nota como se le sale la rodilla derecha, cayendo lesionado a la cancha con gestos de dolor. Difícil de olvidar. Hace ya unos 15 años fue operado de la otra rodilla y lo recuerda como si hubiese sido hace unas horas. Una jugada desafortunada, como tantas y tantas que desembocan en una lesión de importancia. Y en el BM Nava ya tienen experiencia en lo que a lesiones se refiere.

El nuevo pabellón de Nava de la Asunción enmudeció. En esos momentos poco importaba que el conjunto navero estaba en plena remontada, poco importaba la actuación arbitral. La afición solo estaba pendiente de su jugador. Y aunque quiso estar con sus compañeros en el banquillo para seguir con atención el desenlace del encuentro, no tenía buena pinta, y ya en ese momento, el jugador supo que algo grave pasaba, aunque siempre quedaba un lugar para la esperanza.

Los peores pronósticos se han confirmado. Tras las pruebas médicas, el club navero, a través de las redes sociales, anunció que Adrián Rosales tendrá que pasar por quirófano. El diagnóstico, rotura del ligamento cruzado anterior. El club y el jugador trabajan para que la intervención y recuperación se realicen lo antes posible. Y desde que se conoció la noticia, el jugador no ha parado de recibir infinidad de mensajes de ánimo. El principal deseo es el de una pronta recuperación para que pueda volver a estar en las canchas lo antes posible.

Adrián Rosales estaba siendo uno de los destacados del partido, protagonista de esa recuperación, anotando además siete goles durante los minutos que estuvo en la cancha. «Una pena, porque me estaba encontrando bien, tenía la confianza del entrenador, me estaban saliendo bien las cosas, con ganas, muy motivado, pero, por desgracia, estas cosas pasan. No voy a poder ayudar al equipo durante un tiempo, pero no voy a estar fuera;estaré apoyando al club todos los días», apuntó el jugador del conjunto navero.

Nada más conocer la noticia, Adrián Rosales ya echaba cuentas para ver cuándo podía estar con el equipo, «pero es mejor no marcarse plazos;en estos casos la rodilla es la que manda y lo más importante ahora es recuperarse bien y volver lo antes posible».

De momento, no hay una fecha concreta para la operación, aunque el jugador espera que sea lo más pronto posible «y todo haya pasado ya la semana que viene o en diez días», teniendo en cuenta que la recuperación puede estar en torno a los seis meses.