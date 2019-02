El BM Nava mejora sus marcas Llopis se prepara para ejecutar un lanzamiento. / El Norte El conjunto navero, que juega en la complicada cancha del BM Santoña, era tercero con 24 puntos a estas alturas de la competición FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 8 febrero 2019, 21:20

A estas alturas del campeonato (jornada 17), la pasada temporada el Viveros Herol BM Nava era tercero en la clasificación de la División de Honor Plata masculina con 24 puntos. Los Dólmenes era segundo con 25 y el líder era el Alcobendas con 27. Un año después, es el conjunto navero el que encabeza la clasificación curiosamente con 27 puntos. Puede ser una señal... aunque también es cierto que quedan doce jornadas para el final. Son unas cuantas y el camino es largo.

Poco a poco el conjunto navero va quemando etapas desde lo más alto de la clasificación. ¿Contentos? Sí; ¿Satisfechos? Mucho. Pero de ahí a la euforia, todavía queda. Por eso tanto los mensajes del club, cuerpo técnico y plantilla son de calma, con los pies en el suelo, conservando esas señas de identidad que le han llevado al a ser uno de los principales candidatos al ascenso a Asobal.

Nava ya tiene experiencia. Más que Goya pintando cuadros. Ha pasado por todos los estados de ánimo posibles en su andadura en la División de Plata masculina; de pelear por no descender; de hacerlo (y quedándose a las puertas) por el ascenso... Ha tenido claro cuál era el camino a seguir. Y de momento, es el correcto. Lo avalan sus números. El conjunto de Dani Gordo ha ganado sus últimos cuatro partidos y aventaja en cuatro puntos al Barcelona Lassa B (23), en cinco al Alarcos Ciudad Real (22) y en siete al Puerto Sagunto (20).

La próxima parada llevará al conjunto que entrena Dani Gordo a tierras cántabras para enfrentarse al BM Santoña. Complicado. Y no por ser una contestación habitual deja de ser cierta. Repasando su temporada, uno de sus puntos fuertes está en su cancha. En el Pabellón Tomás de Teresa han conseguido siete victorias, un empate (ante Bordils, 26-26) y tan solo han caído una vez (Ciudad Real, 26-29). Fuera de casa no están saliendo tan bien las cosas. Todavía no han conseguido puntuar como visitantes, pero es un equipo con las ideas muy claras, con una línea de juego bien definida. Lo demostró en Nava de la Asunción.