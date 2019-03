El Nava busca en Zarautz dar un paso más hacia el ascenso Darío Ajo Martín ejecuta un lanzamiento en el partido ante Zamora. / Antonio Tanarro BALONMANO Los segovianos persiguen su undécimo triunfo en los últimos 12 partidos ante uno de los rivales más en forma de la liga L. J. G. Segovia Viernes, 29 marzo 2019, 19:46

Tras dos victorias de postín ante Zamora y Ciudad Real, el Viveros Herol Balonmano Nava vuelve a la carretera con el ascenso a Asobal en su mano: siete puntos de ventaja a falta de 12 por jugar. «La clave es seguir manteniendo el nivel competitivo que tiene este equipo. Es difícil, yo cada día lo noto más, que el equipo quiere, pero cuesta», asegura su entrenador, Dani Gordo, de cara al partido que sus pupilos juegan este sábado (19:30 horas) en la pista de Zarautz ante el Amenabar. «Nosotros vamos a volver a montarnos en el autobús con toda la ilusión y las ganas de traernos los puntos para casa. Somos conscientes de la dificultad que tiene, pero si nosotros salimos a lo nuestro, a estar concentrados en el partido, a seguir ese plan de partido que preparamos todas las semanas de manera exhaustiva, vamos a tener opciones». El objetivo es el undécimo triunfo en 12 partidos disputados en 2019, toda una apisonadora.

Espera un rival enrachado que suma cuatro victorias, un empate y una derrota en las últimas seis jornadas. «Lo único que no engaña en esta vida son los números, salvo que quieras que te engañen. Es, junto a nosotros, el equipo más en forma de la liga», apunta Gordo. Apenas cayó de un tanto en Zamora y ha vencido sus últimos tres partidos en casa, una racha que le permite tomar aire con la zona baja tras un mal arranque. Su defensa 6:0, guarnecida por los hermanos Atorrasagasti, y la calidad de Mikel Amilibia en ataque, fijo en el junior nacional, son sus bazas. Junto al factor Aritzbatalde. «Es una pista en la que todo el mundo quiere jugar, se respira muy buen ambiente de balonmano».

El Nava visitará tierras guipuzcoanas con los mismos efectivos que siete días atrás ante Ciudad Real, con Carlos Colomer como segundo portero y Alonso Moreno aún renqueante de su esguince. Paco Bernabéu y Adrián Rosales siguen como bajas de larga duración.

La plantilla no rehuye el impulso anímico de las ultimas fechas. «Las emociones mueven al ser humano. Y si son de euforia, alegría o satisfacción por el trabajo bien hecho y cómo un pueblo se está volcando con este bonito proyecto, es el motor que nos hace trabajar cada día», apunta Gordo, reacio a echar cuentas sobre el ascenso. «Lo importante es que mi equipo salga concentrado y sea consciente de que son dos puntos a conseguir en una pista muy complicada. Lo que pueda pasar dentro de un mes, ahora no toca. Y respeto que el aficionado esté ilusionado, para eso trabajo, pero yo esas cuentas no las he hecho».