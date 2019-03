El Nava busca otra demostración como local ante el Palma del Río Agus Casado busca un hueco en la defensa del Sant Marti, en Nava de la Asunción. / Antonio Tanarro BALONMANO Los naveros quieren redimirse de su derrota siete días atrás en Aranda y seguir dejando todos los puntos en su pabellón LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 1 marzo 2019, 20:50

Los precedentes sugieren que el Viveros Herol Balonmano Nava tiene guardada una réplica poderosa para la visita este sábado (18:30 horas) del ARS Palma del Río al pabellón municipal de Nava de la Asunción. A las tres derrotas naveras del curso sucedieron versiones muy sólidas. Al tropiezo en Zamora le siguió la victoria (20-28) en Ciudad Real; a la de Barcelona, triunfo (35-28) ante el Atlético Novás y la de Torrelavega la pagó el Agustinos Alicante (28-21). Por eso, su entrenador, Dani Gordo, ve la botella medio llena tras caer siete días atrás en Aranda. «Siempre que ha habido un traspiés en el camino este equipo se ha levantado de forma enérgica. Es una de la circunstancias por las que esta semana hemos estado trabajando y esperemos que sea así».

Gordo relativiza la derrota en Aranda, una pista que también ha arañado puntos a sus rivales. «Tampoco hay que sacar conclusiones más allá de que no somos máquinas y que, tras seis victorias, tenía que llegar en algún momento. Lo que hay que hacer es normalizar ese tipo de situaciones para que el equipo no se venga arriba en las victorias ni abajo en las derrotas. Este club no se puede acostumbrar a perder, no es nuestro ADN, pero si hiciéramos una tragedia cada vez que se pierde, no tendría arreglo». Fue un tropiezo compartido por sus rivales como Ciudad Real o Torrelavega. «Todas las pistas fuera de casa son muy complicadas. Todas, desde el primero hasta el último».

Local inmaculado, Nava ha ganado todos sus partidos en casa. «Ganar fuera es muy complicado, por ende, los partidos de casa hay que amarrarlos por lo civil o lo criminal». No es casual que nadie haya caído por menos de cuatro goles. «El equipo se muestra muy sólido con marcadores bajos y tenemos muchas situaciones de contraataque que nos permiten tener frescura en ataque posicional». La última victoria ante Antequera fue un buen ejemplo.

Los naveros son primeros -la única plaza de ascenso directo- con tres puntos más que el Ciudad Real pero Gordo mantiene la prudencia a diez jornadas del final, seis de ellas en Nava. «Nuestro objetivo a día de hoy sigue siendo mejorar al equipo. Todavía estamos en esa fase. Y eso parte por mejorar a cada uno de los individuos, que cada componente haga mejor su trabajo. Probablemente, dentro de cuatro o cinco jornadas ya podamos empezar a hablar de dónde nos ha llevado esa mejora». El objetivo: mantener los pies en el suelo para un equipo que se quedó a un gol de jugar en Asobal. «Mi objetivo es la excelencia, que mejore en cualquier faceta. Siendo ambiciosos no solo los cumpliremos, sino que los sobrepasaremos. Si mis extremos tenían un 68% de acierto el año pasado y este tienen un 72%, ya he mejorado. Y lo que hago bien, no empeorarlo. Que la portería siga parando y no baje el acierto en lanzamientos desde siete metros».

Enfrente, un Palma del Río que ha perdido a Consuegra, su central y estandarte, y al pivote serbio Bojicic. «A lo mejor han perdido nombres pero han ganado hombres, nunca se sabe», apunta Gordo. El conjunto cordobés viene de arrollar al Zamora (32-22), su única victoria de un 2019 con cuatro derrotas y un empate. «Son un equipo competitivo que se deja la vida en todos los partidos. Muestra de ello es que a un equipo al que nosotros no hemos ganado le han ganado de 10. Para ganar de 10 en esta categoría hay que hacer muy bien las cosas».