Melina Cozzi, experiencia y veteranía para el Aula Alimentos de Valladolid

El Aula Alimentos de Valladolid ha presentado en la mañana de este jueves en la sala de prensa de Huerta del Rey a una de sus caras nuevas de la temporada 2018-2019, Melina Cozzi.

La jugadora ha estado acompañada en su presentación por Cayetano Cifuentes, que explicaba que «ya hubo una posibilidad de que la temporada pasada se hubiese incorporado con nosotros, pero técnicamente Miguel Ángel consideró que no era el momento oportuno. Ahora rescatamos aquello y su incorporación va a aportar, si es por edad, un poco de cordura a la gente joven y, sobre todo, por lo que va a aportar con su experiencia internacional en el mundo del balonmano».

Tras la bienvenida del presidente, fue el técnico, Miguel Ángel Peñas, quien quiso expresar su valoración a la incorporación de Melina: «El año pasado la posibilidad de que Melina se incorporase llegó tarde y ella lo entendió, no pudo estar dentro de nuestro grupo de trabajo pero nos emplazamos a esta temporada y aquí está. Estoy muy contento con ella, me agrada su predisposición, su forma de ser, en la pista da gusto, siempre animando, siempre contenta».

Melina, que se convierte en la veterana por edad de la plantilla, no lo aparenta a la hora de enfrentase al trabajo. «Parece una chiquilla de 15 años en lo que es el bregar, el trabajar, el llegar a todos los balones. Disfruta tanto como las más jóvenes. Cada vez que corta un balón, grita; cada vez que mete un gol, lo celebra… Estamos encantados con ella, nosotros y el resto de jugadoras, aunque bien es cierto que nuestro grupo siempre acoge bien a todas las jugadoras», explicaba Miguel Ángel Peñas.

En cuanto a sus condiciones, el técnico lo tenía claro: «tiene mucha experiencia, ha jugado en Francia, Italia y Argentina y ha sido internacional absoluta. Tiene mucho saber estar en la pista que nos va a beneficiar en los momentos complicados. Es una jugadora muy bregadora, tiene que adaptarse todavía al sistema defensivo, pero es lo normal, todavía no hemos empezado a trabajar en ello, es capaz de luchar cada balón, tiene mucha velocidad, que nos viene genial para nuestro juego, y la finalización y el uno contra uno es muy capaz. Estoy muy contento con su llegada».

Quien también se mostraba contenta era la jugadora, que aseguraba que: «me siento muy a gusto, el grupo es muy bueno, el nivel de entrenamiento es exigente y es lo más me atrae y me siento muy bien».

«A mí me gusta jugar y donde me pongan jugaré. Sé que mi puesto es el extremo y es donde me siento cómoda, pero jugaré donde tenga que jugar, en defensa puedo defender en cualquier lado pero suelo defender en el medio», explicaba Melina sobre sus ganas de comenzar a jugar.