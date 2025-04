Lorena Téllez seguirá en el Aula

El Norte Valladolid Martes, 6 de abril 2021, 17:51 Comenta Compartir

El Aula Alimentos de Valladolid y Lorena Téllez han llegado a un acuerdo para que la lateral continúe en el equipo blanquiazul hasta 2022. La jugadora cubana se ha convertido en una pieza importante dentro de la pizarra de Miguel Ángel Peñas, tanto en ataque como en defensa.

«Este ha sido un año extraño y no hemos podido disfrutar al 100% del balonmano. Personalmente ha sido un año agridulce por todos los parones que hemos tenido por la pandemia y que a mí me han impedido llegar a mi mejor forma física. Pero he decidido renovar porque estoy muy feliz con este equipo, que es más que un equipo, es una gran familia, estoy contentísima con el colectivo técnico que nos hacen sentir como nos merecemos y el equipo igual a ellos. Este año, a pasar de todas las dificultades, hemos logrado sacar lo bueno de tantas cositas malas, una de ellas estar juntas y apoyarnos en lo que hiciera falta. Estoy muy feliz en este club», aclara Lorena Téllez.

La lateral ha cogido responsabilidad en algunos de los partidos más importantes de la temporada y e ha ido adaptando al esquema de juego de las blanquiazules. «Espero que la próxima temporada se puedan ver los frutos de las semillas que hemos plantado este año. Hemos trabajado muchísimo y espero que podamos lograr cosas muy grandes entre todas», asegura la jugadora cubana.

Con la renovación de Lorena Téllez, el Aula Alimentos ya suma ocho jugadoras que han asegurado su presencia en el club vallisoletano en 2022. Elba Álvarez, Elena Cuadrado, Jimena Laguna, Danila So Delgado, Amaia G. De Garibay, Fátima Koudia, Cristina Cifuentes y, ahora, Lorena Téllez, estarán a las órdenes de Miguel Ángel Pelas el año que viene.