Balonmano «La jugadora que viene al Aula mejora un montón», asegura Elena Cuadrado Elena Cuadrado. / Efe La palentina se ha fijado como objetivo para esta temporada trabajar el aspecto físico con mayor intensidad VÍCTOR BORDA Valladolid Jueves, 10 octubre 2019, 08:36

Elena Cuadrado fue elegida la Guerrera Iberdrola en la tercera jornada de la máxima competición del balonmano femenino español. Y es que la palentina, que cumple su tercera campaña enrolada en la filas del Aula Alimentos de Valladolid, ha ido ganando peso y galones en el equipo de Miguel Ángel Peñas pese a su juventud.

–Nada menos que la jugadora más destacada de la última jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.

–Me hizo mucha ilusión cuando vi que había sido elegida. Estoy muy contenta por ello. Hice un buen partido, pero hay que seguir en la misma línea y hacer más encuentros como el de Guardés.

–Ha sido la primera vez.

–Sí. El año pasado me nominaron varias veces, pero no fui elegida en ninguna de las ocasiones.

–Este año hay competencia para jugar en el lateral izquierdo con la llegada al plantel de Agus López y Elba Álvarez.

–No lo veo como una competencia, sino como algo que puede ser bueno para mí. Este año cuento con más motivos para esforzarme en los partidos y los entrenamientos. Es bueno tener a tu alrededor jugadoras que te hagan pensar que debes darte más caña. Por eso no suponen una competencia. Lo primero que son es compañeras y luego gente que te ayuda a que tú seas mejor cada día. Prefiero que sea así. Luego, la que se merezca jugar más lo hará y cada día será la protagonista una, pues no creo que sea siempre la misma.

–¿Qué podemos esperar del EuroAula?

–Tenemos muy buen equipo. Es verdad que hay gente que nos ha criticado un poco al principio porque no hemos empezado muy bien, pero pienso que ha sido porque ha venido mucha gente nueva y cuesta mucho adaptarse al sistema de juego de este equipo. Nos ha pasado a todas cuando hemos llegado aquí. Creo que esta temporada podemos pelear por cosas bonitas. No sé muy bien por cuales, pues primero hay que ir poco a poco y viendo lo que podemos conseguir y lo que no.

–¿En qué quiere mejorar?

–Sobre todo en el aspecto físico. En el momento en que me noto bien físicamente, lo demás va casi solo. Estoy metiendo más horas en el gimnasio y hablando más con la nueva preparadora física.

–¿El objetivo personal de Elena Cuadrado es llegar cuanto antes a la selección absoluta?

–De momento, estoy contenta con lo que hago. Me están teniendo en cuenta con el plan Objetivo 2021 y voy a las concentraciones que se organizan. En la próxima también van a contar conmigo. Espero seguir yendo a esas concentraciones. Si en algún momento sucede algo y tengo que ir con las Guerreras, mucho mejor (risas), pero no se trata de algo que me preocupe mucho.

Favoritos

–La victoria ante Guardés ha dado tranquilidad.

–Los dos partidos que hemos perdido de inicio también los perdimos el año pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que han sido los primeros e igual ha asustado un poco a la gente, pero nosotras estábamos tranquilas. Es cierto que conseguir esos dos puntitos han supuesto un cierto alivio y darnos cuenta de que, trabajando, las cosas van a salir. No hay que preocuparse de momento.

–Con el paso de las temporadas, Elena Cuadrado ha ido ganando peso en el equipo vallisoletano.

–La gente que viene a este equipo mejora un montón. Están muy pendientes de ti y hacen lo posible para que mejores. Al haber venido tan joven, se nota ese progreso cada año.

–Es una joven veterana.

–Son ya tres años en División de Honor y se nota. Llevas más tiempo, conoces el rol y al resto de jugadoras, pues cuando yo llegué al Aula de los otros equipos no conocía prácticamente a nadie. Ahora sí las conoces y tú te vas dando a conocer.

–¿Va a ser este año un tú a tú entre Rocasa y Bera Bera?

–Es muy pronto para hablar de ello. Nunca se sabe lo que puede suceder. No se puede obviar que el Bera Bera tiene un buen equipo y que Rocasa también, pero no sé. Lo mismo que los demás pierden partidos, estos también pueden salir derrotados. Perderán alguno, digo yo (risas). Y a ser posible contra nosotras (más risas).

–¿Cómo compatibiliza sus estudios de Enfermería con los entrenamientos, los viajes, la selección y los partidos?

–Tienes que sacar tiempo de donde no lo hay. Es cuestión de organizarse. Este año, en el que tengo menos asignaturas, lo llevo mejor, pues noto que tengo más tiempo.