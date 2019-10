Un hueso duro para quitarse el mal sabor de la Copa Oleg Kisselev se dispone a efectuar un lanzamiento en un anterior partido. / Antonio de Torre Oleg Kisselev y Dani Gordo analizan el complicado partido que tiene el Viveros Herol BM Nava en Cuenca FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 17 octubre 2019, 21:59

La Copa ya es historia, ya pasó... hasta una nueva ocasión. Y después de muchas horas en autocar (el chófer va a parecer uno más de la plantilla) toca mirar ahora para Cuenca. La actualidad lleva al Viveros Herol BM Nava a desplazarse para enfrentarse al Liberbank Cuenca, tercero en la clasificación (10 puntos), en una nueva jornada de Liga en Asobal.

«No tuvimos un buen partido en la Copa, las cosas simplemente no salieron y nos tiene que servir para afrontar con más ganas y con más fuerza este partido de Liga que nos viene ahora. Al final lo bueno es que en cuatro días tienes la oportunidad de resarcirte por lo que hayas hecho mal», comentó Oleg Kisselev.

Y menudo viaje, vaya rival. «Es un equipo que está muy en forma y la clasificación así lo refleja; se ve que es uno de los más en forma de la Liga y está claro que no es un partido nada sencillo. También es verdad que no me parece una misión imposible. ¿Difícil? Está claro. Practican un juego rápido, muy físico, muy bonito de ver además y muy intenso, pero creo que si hacemos un buen partido, sobre todo con las ganas que tendremos de resarcirnos del mal partido el martes, quien sabe si con la confianza que puedan tener ellos de que somos un equipo recién ascendido y venimos de perder en Copa ante un equipo de Plata, nos dé pequeños extras y sumando eso más hacer un partido casi perfecto, puede que consigamos rascar algo de El Sargal, una de las pistas más complicadas», añadió.

Kisselev resaltó que el Viveros Herol BM Nava «es un equipo con raza, lo hemos demostrado en casi todos los partidos, casi todos los empates que tenemos han pasado por una remontada y eso demuestra que somos un equipo con garra, con raza y no nos achantamos», añadió el jugador, un navero más, integrado en la actividad de la localidad. El Viveros Herol BM Nava se encuentra en una buena posición en la tabla, con cierta ventaja de puntos frente a rivales directos en el objetivo de la permanencia, «aunque por otra parte te queda un mal sabor de que podía ser un poco más de que un golito te podía haber dado algún puntito más... Es difícil poner una nota al equipo», concluyó.

Por su parte, el técnico Dani Gordo, y tras la eliminación copera, apuntó que «hay que seguir trabajando, corrigiendo errores...» y añadió que no es la situación ideal jugar tres partidos fuera de casa «y desplazamientos que no son nada cómodos, con muchas horas en el autocar. No es la situación más idílica, pero al final esto lo que te permite es centrarte en este partido e intentar corregir los aspectos que haya que corregir y centrarnos en lo nuestro, que es la Liga».

Y la jornada lleva al conjunto navero para enfrentarse a «un equipo que está muy bien formado, muy físico, buena portería, extremos con gol, una gran defensa, en ataque jugadores con mucha calidad, internacionales... y a lo mejor la suerte que no hemos tenido en otros partidos, la podemos tener en este, quién sabe...».

Dani Gordo cree que esta fase del conjunto navero en Asobal tiene dos lecturas. Una, en cuanto a puntos, «no son pocos desde una perspectiva de un recién ascendido, aunque tenemos la sensación de que podíamos haber cogido alguno más». La otra lectura tiene que ver con el modelo de juego y lo que transmite. «Y le pongo un diez, o un notable alto».