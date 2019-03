Las Guerreras reaccionan a tiempo

Hay ocasiones en las que un partido se decide en una sola jugada, un instante que lo cambia todo. En la victoria de España sobre Brasil, ese momento fue la mágica conexión entre Nerea Pena y Ainhoa Hernández. Con el 25-24 en el marcador y poco más dos minutos por delante, la defensa brasileña decidió ir al límite para robar. Y a punto estuvieron de conseguirlo. Con la amenaza de pasivo, Pena asumió la responsabilidad para inventarse un pase a Ainhoa, que resolvió a la perfección. Era el 27-25 y la puntilla a un partido irregular, marcado por las continúas pérdidas, el talón de Aquiles de las Guerreras, que supieron reaccionar a tiempo.

28 España Silvia Navarro (portera, 7 paradas y 1 gol), Mercedes Castellanos (portera), De la Torre (portera, 2 paradas), Martín (1), Núñez (1), Arderius, Gutiérrez (3), Etxeverria (1), Pena (4), Sobrepera, López (4), Fernández (2), Ana Martínez (3), Loidi, Hernández (3), Gassama y González (5). 25 Brasil Moreschi (portera), Arenhart (portera, 2 paradas) y Arruda (portera, 6 paradas), De Paula (6), Nascimiento (2), Joia, Tamires Araújo (1), Taleska (1), Gomes , Larissa Araújo (5), Vieira (3), Menin, Anastacio, Matieli, Bolzan, Fachinello (2), Costa (2) y Silva (3). Parciales cada 5 minutos. 4-4, 6-6, 6-8, 9-12, 12-13, 13-15 (descanso), 15-17, 19-18, 19-21, 22-23, 24-24 y 28-25. Árbitros. David Monjo y Miguel Soria. Exclueron a Carmen Martín y Etxeverria por parte española y a De Paula, Joia, Tamires Araújo, Taleska (2) y Matieli (2). Incidencias. Partido correspondiente a la última jornada del Torneo Internacional de España que se ha celebrado en Palencia.

Y eso que España se encontró a sí misma en los primeros tres minutos. Las de Viver volvieron a los fundamentos de su balonmano, a la conexión con el pivote, al robo y contraataque, a la movilidad constante, a dejar sin aliento a su rival. Esa salida en tromba supuso un parcial de 4-1 para las Guerreras, convencidas de que ese es el único camino posible para estar en el Mundial de Japón. Puede que su estilo sea peligroso y se mueva siempre en el alambre por el riesgo que asumen en ataque, pero es el que las ha llevado al éxito. Esa dualidad se pudo ver en el comienzo del partido, cuando las brasileñas ajustaron su 6:0 para provocar la duda de las españolas y apretar el marcador (6-5). Viver colocó un 5:1 con Jennifer Gutiérrez en el avanzado para minimizar la potencia atlética de Brasil, un equipo muy físico, pero no exento de talento. Con Matieli dirigiendo a las cariocas desde la posición de central, Vieira y Silva amenazaban desde los nueve metros. Las brasileñas dieron la vuelta al partido y la joven De Paula dio el relevo a Matieli para marcar un golazo en un lanzamiento de cadera que obligó a Viver a pedir tiempo muerto (6-8).

Tras una salida fulgurante, España había vuelto a tener problemas para leer la defensa carioca, que se iba creciendo por momentos, consciente de que cada contacto suponía romper el ritmo ofensivo de las Guerreras. Viver optó entonces por el 6:0 que tan buenos resultados le dio ante Serbia. Pero las brasileñas habían encontrado su propia cadencia de la mano de De Paula, que manejaba el ataque como una veterana. Si además la portería brasileña se crecía, con una Arenhart inconmensurable, el resultado no podía ser otro que la máxima ventaja de Brasil en el minuto 21 (9-12). Las Guerreras necesitaban volver a encontrar su punto defensivo y conectar con las extremos para responder a la apuesta carioca. Viver dio entrada a Silvia Navarro, que siempre aparece en los momentos delicados, y dos goles consecutivos de Sole López devolvieron a España al partido (12-13). Pero regresaron las pérdidas, esta vez en superioridad, y las brasileñas se fueron al vestuario dos arriba (13-15). España tenía muchas cosas que solucionar en el descanso. Primero tenía que crecer en defensa y luego conseguir que su velocidad en ataque no se tradujera en oportunidades perdidas. Viver movió ficha y, tras la exclusión de Marina Costa, colocó a Echeverria sobre De Paula, un quebradero de cabeza para la defensa española. La jugada funcionó y después de un inicio titubeante, España volvía a estar en el partido (17-17).

Remontada y depresión

Con el empate, las Guerreras se encontraron con dos superioridades y no las desaprovecharon. Las de Viver dieron la vuelta al marcador de la mano de Nerea Pena y Ana Martínez (19-18). El partido volvía a empezar y Jorge Dueñas pidió tiempo muerto para frenar la reacción de las españolas. El parón les vino bien a las brasileñas, que provocaron la exclusión de Etxeverria en una buena conexión con el pivote. La mejor noticia era que las españolas lograron cerrar la inferioridad con la igualdad en el marcador. La peor, que De Paula seguía haciendo estragos. La central anotó dos goles consecutivos para dar de nuevo ventaja a las cariocas. Cerca del ecuador de la segunda parte, el partido no podía ser más incómodo para las Guerreras, que no eran capaces de volver a su estado inicial, a esos tres minutos ilusionantes con los que empezó el choque. Es más, entraron en una larga depresión que les duró cinco minutos, los mismos que estuvieron sin anotar, entre el 10 y el 15 de la segunda mitad. Hasta que Sole López robó un balón y rompió la mala racha. Pero cada buena señal de las españolas parecía ser un espejismo, una gota de agua en el desierto. Las Guerreras, de nuevo, desaprovecharon una superioridad mientras De Paula hacía de las suyas. Viver colocó a Carmen Martín sobre la central y la española acabó excluida dos minutos.

El partido avanzaba y los dos goles de ventaja de Brasil parecían inamovibles porque las pérdidas lastraban cada intento de remontada. Hasta tres ocasiones tuvieron las españolas para empatar el partido, pero se estrellaron contra Arruda o contra sus propios errores. Hasta que Silvia Navarro emergió en la necesidad. La portera española mantuvo a su equipo y marcó un gol de portería a portería para que las Guerreras, esta vez sí, empataran y aprovecharan su superioridad tras una exclusión de Joia (23-23).

Quedaban menso de siete minutos y España volvía a creer. Sobre todo porque las brasileñas pecaron de inocentes. Tamires Araujo no soltó a Ainhoa Hernández en los seis metros cuando ya no tenía nada que ganar y se llevó la exclusión. Las cariocas reaccionaron de la mano de la conexión entre De Paula y Larissa, que anotó un bellísimo gol para empatar (24-24).

El partido se decidiría en los últimos cinco minutos, el lugar que tantas veces ha dado la espalda a las Guerreras. Pero no esta vez. Las españolas recuperaron su mejor versión, con una Silvia Navarro enorme en la portería, para firmar un parcial de 4-1 que decidía el choque. La conexión de Pena con Ainhoa Hernández y el atrevimiento de Mireya y Alicia en los balones calientes le daban una victoria muy importante a España, que necesita acumular experiencia antes del vital 'play-off' ante Islandia que marcará su asistencia al Mundial.