Balonmano Otra final para el Aula Miguel Ángel Peñas. / R. Jiménez Las aspiraciones europeas del equipo vallisoletano pasan por derrotar al Guardés VÍCTOR BORDA Valladolid Viernes, 3 mayo 2019, 12:00

El Aula Alimentos de Valladolid tiene otra final. Esta vez no será la de la Copa de la Reina. Jugará por seguir vivo en la lucha por alcanzar una plaza europea para la temporada próxima. Para ello no puede perder ninguno de los partidos que restan para la finalización de la Liga Guerreras Iberdrola. Este domingo, a las 12:15 horas, recibe la visita del Mecalia Atlético Guardés, uno de los grandes de la competición que no ha tenido una gran temporada. Las gallegas dijeron adiós al título liguero hace tiempo y se vieron apeadas de la fase final de la Copa de la Reina. Pese a ello son un rival temible que va a exigir de las pupilas de Miguel Ángel Peñas la versión de juego que mostraron en Barakaldo hace una semana.

El técnico vallisoletano tiene las bajas conocidas de María Prieto O'Mullony y Bea Puertas.

Peñas comenzó la previa agradeciendo a la plantilla y la afición su esfuerzo y apoyo en la pasada edición de la Copa. El entrenador del Aula Alimentos de Valladolid destacó la trascendencia del choque. «Ganando a Guardés y en función de otros resultados, podemos ser cuartos, quintos o sextos. Me gustaría jugar el partido contra Rocasa con la opción de entrar en Europa. Por eso, este próximo encuentro es todo. Perderlo nos descuelga. Todos los partidos que nos quedan son finales», mencionó.

Sobre el cuadro gallego, Peñas indicó que el único objetivo que le queda a Guardés es «clasificarse para Europa. Por eso van a venir un autocar de sus animosos aficionados para intentar ganar. Si caen en Valladolid, lo pierden todo. Tuvieron una mala racha hace un par de meses, pero ahora están jugando mejor. Tienen lanzamiento exterior y jugadoras de primer nivel|. Debemos hacer un gran encuentro sin queremos ganar».