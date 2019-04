Filipenses, a medio paso del ascenso Filipenses celebrando la victoria. / Marta Moras Los colegiales, dan la vuelta al marcador frente a Venta de Baños en el último cuarto y se postulan como los favoritos para jugar la próxima temporada en EBA JESÚS GARCÍA PRIETO Palencia Domingo, 7 abril 2019, 00:03

Las inclemencias meteorológicas no impidieron que se diesen cita en el Pabellón Municipal de Deportes un buen número de aficionados que disfrutaron del encuentro entre Filipenses y Venta de Baños. No era el Chocolates Trapa, pero la esencia del baloncesto sí que estaba presente. El encuentro más atractivo del 'play off' de ascenso a Liga EBA era 'a priori' un partido muy igualado entre ambos equipos, que llegaban al choque tras haber hecho los deberes en la primera jornada. Arrancó el enfrentamiento con muchos errores por parte de Filipenses. Los de Alberto Padilla cometieron muchas imprecisiones y parecían nerviosos ante el todopoderoso Venta de Baños, que conseguía anotar prácticamente todos los balones que le llegaban. Inconmensurable el juego ofensivo de Jerrell Ellis, que durante todo el encuentro consiguió anotar 30 puntos. No fue hasta los minutos finales, cuando Filipenses, que ejercía como local, logró entrar en el partido para acercarse e igualar el electrónico al final del primer cuarto merced a varios robos de balón (13-16).

63 Filipenses Filipenses: L. Blanco (2), I. Herrero (5), Juanpe (19), C. García (3), R. González (1) -quinteto inicial- Polanco (4), A. Chávez (9), M. Herrero (-), F. Rodríguez (8), J. Fernández (5), E. Crespo (-), F. Iglesias (7) 57 Venta de Baños Venta de Baños: J. Wilson (4), M. Roper (3), A. Jiménez (-), J. Ellis (30), J. Alton (9) -quintento inicial- N. Pescador (3), E. García (-), R. Young (-), J. Fernández (-), J. Alonso (-), D. Santos (-), M. Sánchez (4)

El segundo cuarto fue el del cambio de ritmo. Aunque en los primeros compases costó abrir el marcador por parte de ambos equipos, la superioridad de los venteños se fue deshinchando a medida que avanzaba el partido y los de Padilla cogían confianza. Los tiros desde la línea de 6,75, que habían brillado por su ausencia durante el primer cuarto, hacían acto de presencia y el juego duro se mostraba sobre la cancha tras una jugada en la que salía mal parado Ellis, que tuvo que ser sustituido momentáneamente por un fuerte golpe en el brazo izquierdo. El público venteño, mucho más apasionado hasta entonces, pedía muy enfadado la antideportiva, pero el árbitro hizo caso omiso y permitió continuar el juego. Posesiones muy apuradas por parte de los dos equipos, que en ocasiones llegaban hasta la bocina, sirvieron para que el marcador no variase demasiado durante el segundo cuarto, dejando el electrónico con solo un punto de ventaja para los de Juan Carlos Pedrosa.

Filipenses, pese a ir por debajo en el marcador, se estaba gustando, pero poco duró la alegría en el equipo de Padilla. Comenzaba la segunda mitad y la experiencia y versatilidad de los venteños hizo que volviesen a ponerse por delante en el marcador a mitad del tercer cuarto. Los robos de balón del equipo de Pedrosa fueron constantes durante todo el periodo. La superioridad en el juego ofensivo venteño quedó patente gracias a las jugadas aisladas y el acierto en los tiros libres. Durante el tercer acto, Venta de Baños conseguía su máxima diferencia con Filipenses en el marcador tras robos de balón y rebotes defensivos.

Seis puntos de diferencia (45-51) separaban a los dos equipos a comienzos del último y definitivo cuarto, en el que Venta de Baños comenzó a acusar los nervios y no era capaz de anotar durante los primeros compases del último tiempo. Filipenses se hizo rápido con las riendas del partido y recortaba distancias con un triple de Ángel Chávez que acercaba a los colegiales a tan solo dos puntos del Venta de Baños. Los venteños fueron incapaces de frenar a Filipenses que, a falta de cuatro minutos, consiguieron dar la vuelta definitivamente al electrónico y ponerse por delante hasta el final del encuentro. En los minutos finales volvieron a notarse las imprecisiones y la inquietud. Filipenses pareció recibir una dosis de energía extra en los momentos finales del partido que supuso la definitiva victoria para los de Padilla (63-57) y por lo tanto dar un pase de gigante en el ascenso a Liga EBA,que se dirimirá mañana en su encuentro frente al Universidad de Salamanca a las 12:30 horas, que ya no se juega nada.

Por su parte, Venta de Baños abrirá la última jornada, donde buscará conseguir la victoria en su encuentro frente a La Flecha vallisoletana (10:30 horas) y esperar al milagro de una posible derrota de los colegiados.