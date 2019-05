España domina el balonmano europeo

La 'Final Four' de la Liga de Campeones de balonmano tendrá un neto color español. Xavi Pascual (Barcelona), David Davis (Veszprem), Taltan Dujsebaev (Vive Kielce) y Roberto García Parrondo (Vardar) conforman este selecto grupo que, por primera vez en la historia de esta competición, son de la misma nacionalidad: españoles. E incluso dos más se han quedado a las puertas de la Final Four, lo que sin duda deja bien claro el neto dominio del 'estilo español' dentro del balonmano europeo. Y es que además se da la curiosa circunstancia de que será la tercera Final Four consecutiva que no se clasifica ningún conjunto alemán, siendo como es Alemania la liga más poderosa, si bien la única que no ha introducido, aún, a técnicos españoles en sus equipos.

Tras los partidos de ida de los cuartos de final, tanto Barcelona, dirigido por Xavi Pascual, como el Vezsprem húngaro, con David Davis al frente, pusieron pie y medio en la final al imponerse a domicilio a Nantes (25-32) y Flensburg (22-28), por lo que los partidos de vuelta disputados este fin de semana fueron poco menos que un paseo para ambos conjuntos. Los azulgrana, que son el equipo que más veces ha accedido al actual formado de la Final Four (siete de diez ediciones) se impuso sin mayores problemas en el Palau (29-26), mientras que los húngaros de Davis derrotaron de nuevo a los alemanes (29-25).

En los otros dos encuentros, con resultados muy abultados en la ida, se vivieron partidos realmente épicos. Así, el París Saint Germain de los vallisoletanos Raúl González y Jota estaba obligado a remontar diez goles de diferencia (34-24) ante el Vive Kielce polaco de Talant Dujsebaev. El vallisoletano Raúl ya había comentado que su equipo necesitaba hacer el mejor partido de la temporada para pasar la eliminatoria y se quedó al borde. A los veinte minutos ya ganaba 10-5 y al descanso, Hansen colocó el 18-11. Luc Abaló, en el minuto 46 igualaba la eliminatoria (29-19) y Remilli, poco después colocaba el 31-20 que daba el pase a los franceses. La descalificación de Hansen en el minuto 55 dejó huérfano de ataque al equipo de Raúl y Aguinagalde y Uladzislau redujeron la ventaja para que Sagosen, casi sobre la bocina colocase un 35-26, que se quedaba a tan solo un gol de la proeza.

Algo muy similar le ocurrió al Pick Szeged de Juan Carlos Pastor, al que unos diez minutos finales desastrosos condenaron a su equipo con un 31-23 en la cancha del Vardar que dirige Roberto García Parrondo, brillante sucesor de Raúl González en el banquillo macedonio. En la bulliciosa pista húngara, Sigurmansson puso el 15-7 para los de Pastor en el minuto 26, y al descanso Bombac había vuelto a colocar al Pick en la final (17-9). Tras el descanso, Zhitnikov incluso adelantó al Pick con un 23-14, pero en el último cuarto de hora, las exclusiones de Bombac, el pivote Banhidi y Maqueda, permitieron a los de Roberto García Parrondo reducir las diferencias para acabar con un 29-25 que clasificaba a los macedonios para su tercera final consecutiva y dejaba a Pastor con la ilusión de jugar su primera Final Four.

Y es que se da la curiosa circunstancia de que a principio de siglo, en pleno año 2000 y sucesivos, el extinto BM Valladolid reunía en sus filas precisamente a casi todos estos técnicos actuales de los mejores equipos europeos. Juan Carlos Pastor como técnico, con Jota como segundo, y jugadores de la talla de Raúl González, David Davis, Roberto García Parrondo, que dieron el salto al banquillo y ahora mismo imponen su estilo de juego en Europa. Ootras camadas de jugadores que pasaron por la 'escuela de Valladolid' también han accedido a los puestos de entrenador como Miguel Velasco y Rubén Garabaya (BM Logroño), César Montes (BM Guadalajara), David Pisonero (Atlético Valladolid) o Dani Gordo (BM Nava), que están en la máxima categoria nacional, a la espera de dar el salto.

El próximo 7 de mayo, en Colonia, se efectuará el sorteo de la Final Four. Xavi Pascual, Roberto García Parrondo, Talant Dujsebaev y David Davis se enfrentarán el 1 y 2 de junio y el vencedor será sin el balonmano español... y la escuela de Valladolid.