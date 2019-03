Balonmano Elena Cuadrado seguirá una temporada más en el Aula Elena Cuadrado. / C. Espeso La palentina cumplirá así su tercera campaña en las filas del conjunto vallisoletano EL NORTE Valladolid Martes, 26 marzo 2019, 12:41

En una de sus temporadas más difíciles como jugadora de balonmano, en la que ha tenido que dar un paso al frente y tomar la responsabilidad de un puesto que no era el suyo para ayudar al equipo en los momentos difíciles, la palentina Elena Cuadrado ha sellado su compromiso de continuidad con el Aula Alimentos de Valladolid para la temporada 2019-2020. La lateral izquierdo, habitual de las convocatorias de la selección española en categorías inferiores y una de las piezas fijas en el equipo de trabajo Objetivo 2021, es una de las jugadoras fundamentales en el esquema de juego de Miguel Ángel Peñas.

La potente finta para marcharse de sus rivales hace de Elena Cuadrado una de las joyas del balonmano español. Además, su capacidad goleadora le han llevado a ser la segunda anotadora del equipo en esta temporada con 76 goles en 19 partidos, solo por detrás de Eli Cesáreo, y mejorando su cifra de la pasada campaña, donde consiguió 73 dianas en 26 encuentros.

«Me alegro mucho de que Elena se haya quedado con nosotros. Fue una apuesta de este club en un momento muy delicado en su carrera deportiva y agradezco su lealtad con nosotros», aseguraba Miguel Ángel Peñas, entrenador del Aula Alimentos de Valladolid, tras la firma de la renovación de la lateral izquierdo.

Elena Cuadrado, que acaba de proclamarse campeona de la Baltic Handball Cup en Polonia junto a María Prieto O'Mullony y Lourdes 'Lulu' Guerra, también se muestra contenta por la renovación una temporada más con el equipo vallisoletano: «Para mí, renovar en el Aula es tener otro año de oportunidades y de poder seguir mejorando, ya que es un equipo en el que disfruto de muchos minutos y gracias a eso puedo ir perfeccionando muchos aspectos. Aún no sabemos cómo va a quedar el equipo la temporada que viene, y es pronto para saberlo, pero no tengo ninguna duda de que va a ser igual de competitivo que las temporadas pasadas. Por mi parte, la ilusión y las ganas de seguir no me faltan».