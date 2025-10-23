Duelo en la portería entre el Recoletas Valladolid y el REBI Cuenca

El Recoletas Atlético Valladolid afronta este viernes (19:00 horas, LaLiga+) su segundo compromiso consecutivo lejos de Huerta del Rey. El equipo de David Pisonero, ... que se impuso en la cancha del EÓN Alicante el pasado fin de semana (25-27), se desplaza a Cuenta para jugar en El Sargal ante el conjunto local.

El choque estará marcado por las bajas que presenten ambos equipos, con dudas hasta última hora en jugadores como Alejandro Pisonero o Gustavo Oliveira en los vallisoletanos; o renqueantes como Martin Karapalevski. Según Pisonero, la plantilla que pueda presentar cada equipo determinará las posibilidades de éxito ya que «las lesiones son normales en el balonmano», pero limitan «la composición y preparación» del partido. «Cuenca está con bajas y no sabemos hasta que punto las van a recuperar y eso va a marcar la tónica aún sabiendo que allí no es suficiente hacer un muy buen partido, hay que estar a un nivel físico y de concentración distinto y estar exentos de fallos porque se penalizan en exceso», advirtió.

Además de por los jugadores que finalmente puedan saltar a la pista, el choque también estará marcado por el duelo en la portería entre dos de los guardametas más en forma de la Liga Asobal. Pedro Tonicher, es el líder en paradas realizadas esta temporada en la liga, hasta el momento con 61 y un 30,65% de efectividad, seguido precisamente por el argentino del Recoletas Juan Bar, con 60, pero con una efectividad muy pr encima, 34,29%.

El Recoletas ya sabe de la dificultad de ganar en la pista conquense, en la que su último verdugo, el BM Logroño cayó ante los locales (29-28)

Pisonero en su análisis sobre el REBI Cuenca destacó que es un equipo «distinto al de otros años con un juego basado en Manuel, el hermano de Afonso (Lima, que fue jugador del Recoletas, 4,67 goles de media), con Toth además de (Fede) Pizarro y Tavares. Tienen un juego muy dinámico con jugadores pequeños y carecen de lanzamiento exterior sin Perbelini (8 tantos de promedio), que no ha estado en los últimos partidos, aunque no dejan de ser un equipo con experiencia y calidad, peligrosísimo en las transiciones», destacó.