Alberto Mingueza Valladolid Viernes, 5 abril 2019

Un diezmado Aula recibe al Rincón Fertilidad Málaga
El equipo vallisoletano cuenta con las bajas de Cesáreo, O'Mullony y Nieto

Complicado partido el que tiene en la tarde de este sábado el Aula Alimentos de Valladolid. Si la entidad del Rincón Fertilidad Málaga no fuese suficiente, la cosa se complica más por las importantes ausencias que las lesiones y problemas físicos acarrean al técnico Miguel Ángel Peñas. Eli Cesáreo, María Prieto O'Mullony y Ángela Nieto ocupan la enfermería vallisoletana.

Habrá que echar mano de Paula Rey para confeccionar la convocatoria. El choque se celebra en Huerta del Rey (19:00 horas). Peñas puso al choque con las andaluzas el calificativo de «trascendental». En estas jornadas que vienen hay muchos partidos en los que estamos inmersos los ocho equipos de arriba. Cada vez que nos medimos a uno de estos resulta fundamental, ya que no solo ganamos puntos nosotros sino que hacemos que los pierda el contrario. Dada la igualdad que está habiendo en el campeonato, estamos todos metidos en cuatro puntos. Las posibilidades de seguir ahí pasan por ganar al Rincón Fertilidad Málaga.

La situación no es fácil, pero la confianza en mis jugadoras continúa siendo máxima después de la respuesta que dieron la última jornada en Alcobendas. El esfuerzo fue muy grande para poder sacarlo adelante. Seguro que lo van a dar todo con independencia de que podamos ganar el partido o no», señaló. Sobre el rival, el técnico del Aula subrayó que ambos equipos están igualados en la tabla. «Por eso mismo es importante distanciarnos de ellas.

Málaga viene con un equipo muy trabajador y peleón. Destaca la situación con la pivote cuando juegan con Isaura o Rocío Campligi, dos jugadoras muy fuertes, por lo que deberemos intentar que nos les lleguen balones.

Están actuando muchos minutos Emma Boada, que esta semana se ha sabido va a recalar en el Bera Bera, Nuria Andreu y Espe López. Se trata de tres jugadoras que van muy bien hacia dentro, muy fintadoras», explicó. Miguel Ángel Peñas tiene claras las claves para que el triunfo se quede en casa: «Debemos seguir manteniendo el mismo nivel defensivo. No nos meten gol con facilidad. Además, nuestra portería se encuentra a un gran nivel, con una Lulu de dulce. Carmen Sanz salió el otro día y tuvo también varias buenas intervenciones. Nuestro sistema defensivo pasa por un buen momento. También hay que seguir con nuestro nivel de contraataques. Estamos otra vez metiendo varios goles al contragolpe. Cada vez que en un acción no tengan que 'pegarse' con el contrario, pues las rotaciones se nos están complicando mucho, mejor. En ataque estático estamos actuando con mucha madurez. Ante Bera Bera y Alcobendas aguantamos hasta encontrar la ocasión de gol. Será importante no regalar balones ni perderlos para que no los aproveche Málaga con su buen contraataque».