Una despedida a lo grande

Un final feliz con victoria frente al Cisne

Venía de tres derrotas consecutivas y en un día tan señalado, con tanta celebración, el campeón de la División de Honor de Plata no quería más sorpresas. la intención era decir adiós a la categoría (la próxima temporada ya estará en Asobal) de la mejor manera. Y qué mejor manera que venciendo con claridad al Cisne Colegio Los Sauces (32-24) en el último partido en la División de Honor Plata.

Eso sí, los inicios no invitaban precisamente al optimismo. El conjunto gallego comenzó marcando (0-2) y alguno ya pensaba que tanta celebración no podía ser buena. Cisne mandaba en el marcador en esos primeros diez minutos (3-4 y 4-5 en los parciales) y obligó al técnico Dani Gordo a tener que solicitar un tiempo muerto en el minuto 9. A partir de ese minuto 10, el conjunto navero recondujo la situación.

Ernesto se afianzaba en la portería (después lo haría Carlos Colomer) y la defensa de los locales hacía el resto. D'Antino, que sigue creciendo como jugador, anotó el empate a cinco y Brakocevic puso en ventaja al Viveros Herol (6-5), una ventaja que ya no iba a abandonar durante todo el encuentro. Hasta en inferioridad (tras una exclusión de Álvaro Rodrigues muy protestada), el conjunto navero supo mantener su firmeza y poco a poco fue aumentando esa renta hasta llegar al descanso con una ventaja de siete goles (17-10).

En la segunda parte, el conjunto que entrena Dani Gordo salió más concentrado. Agus Casado (autor de cinco goles al término del partido, los mismos que Antonio Llopis y Oleg Kisselev) abrió el marcador en esta fase para irse con una clara ventaja de diez goles (24-14), esa renta que suele dar que pensar a los que van perdiendo, incluso llegó a ser de once (25-14) y aunque Cisne trataba de mantener el tipo, y que no el partido no se le fuera de las manos, los naveros no estaban dispuestos a llevarse otro disgusto.

El campeón se mantuvo en su sitio, sin dar opciones al Cisne, incapaz de frenar el juego ofensivo de los naveros y topándose con un gran Ernesto, todos terminaron tan contentos. El equipo, por una temporada histórica, y un broche final de oro;la afición, por disfrutar con la victoria de su equipo (y de los éxitos), los que no van a seguir (Brakocevic, Martins y Alonso Moreno, por despedirse satisfechos);los menos habituales en el equipo, porque han tenido su aportación, incluyendo al juvenil Javier Gómez Prados, que marcó un gran gol.