Darío Ajo Villarraso, primer refuerzo del BM Nava Darío Ajo Villarraso se dispone a efectuar un lanzamiento. / El Norte El jugador, que ya ayudó al equipo tras la plaga de lesiones, regresa después de un año de parón para dedicarse a sus estudios EL NORTE Segovia Lunes, 25 junio 2018, 20:16

Hace un año, Darío Ajo Villarraso decidió hacer un alto en el camino para dedicarse a sus estudios. No tenía tiempo para estar comprometido al cien por cien, como merecía el proyecto del BM Nava. Tuvo que decantarse por dejar algo aparcado. Y fue el balonmano. Ya entonces avisaba que se trataba de un punto y aparte, un parón para volver con más fuelle. «Estoy seguro que de este paréntesis también me va a venir bien para volver después con muchas más ganas», dijo. Y así ha sido. Fiel a su palabra, aunque el pivote tuvo que echar una mano al equipo en el mes de marzo debido a las lesiones de Filipe Martins y Álvaro Rodrigues. No pudo decir que no. Su equipo le necesitaba en una situación de emergencia. Ahora, tras ese paréntesis, regresa con más ganas. Es el primer refuerzo del Viveros Herol BM Nava para la próxima temporada.

«La verdad que ha sido un año bastante completo y diferente, entre trabajar y estudiar he tenido poco tiempo, pero el gusanillo del balonmano siempre está ahí, y mucho más cuando es el equipo de tu pueblo. Los sábados en el pabellón es cuando más ganas te entran de estar en la pista; desde la grada se ven muy mal los partidos», comentó el jugador en sus primeras declaraciones, en una entrevista que recoge la página web del conjunto navero.

Esa vuelta le dejó buenas sensaciones. «Llegué en un momento complicado para el equipo ya que había varias lesiones, pero todos los compañeros se mostraban muy optimistas para pasar ese bache, había que estar más unidos que nunca tanto jugadores como cuerpo técnico y creo que pese a esas dificultades el equipo salió bastante reforzado, como se ha visto en el último tramo de liga tan bueno que se ha hecho. Personalmente al principio me costó un poco, llegar a mitad de temporada después de muchos meses sin jugar y coger el ritmo de la competición era complicado, pero todos los compañeros y cuerpo técnico me ayudaron mucho para poder adaptarme lo más rápido posible», comentó Darío Ajo.

Durante esa pasada fase de ascenso a Liga Asobal se le vio animando sin parar al equipo. Lástima que no se lograra el objetivo. «En mi opinión creo que a pesar de lo duro que fue no conseguir el ascenso quedándose tan cerca y lo mal que lo pasaron todos los compañeros del equipo, va a servir de motivación para la próxima temporada. Tanto jugadores, cuerpo técnico y directiva pusieron mucha ilusión y esfuerzo en la fase de ascenso y seguro que una vez se pase el mal trago, todos vamos a tener muchas más ganas y motivación para volver a intentarlo», concretó.

Vuelve cargado de ilusión para la nueva temporada, y con ganas de disfrutar. Esa es su intención, «sobre todo disfrutar. Volver a disfrutar mucho del balonmano, de jugar en mi pueblo con amigos y estar rodeado de toda esa gente que nos apoya. El parón de esta pasada temporada también me ha servido para recuperar mucho la ilusión y volver a afrontar el balonmano con muchas ganas. El grupo que hay ahora mismo es muy bueno, tanto con los compañeros que quedan de Nava, que siguen haciendo un gran esfuerzo compaginando trabajo y balonmano sin bajar el nivel, como todos los compañeros de fuera que se han adaptado perfectamente a lo que es jugar en Nava y lo que significa el balonmano en el pueblo. Vamos a tener una temporada muy bonita y muy ilusionante por delante y estoy seguro de que la gente va a seguir disfrutando al máximo del equipo», valoró en esa entrevista.