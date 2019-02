En su mejor momento Agus Casado, durante un anterior partido. / Antonio de Torre El BM Nava, que lleva seis victorias consecutivas, viaja a la cancha de un Villa de Aranda que acumula cuatro jornadas sin perder FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 22 febrero 2019, 21:53

Dicen que lo que más trabajo cuesta, más dulce se muestra. Con trabajo, esfuerzo y dedicación, el Viveros Herol BM Nava camina con paso firme hacia un objetivo que tiene metido en la cabeza y no hay quien se lo saque. El ascenso a Asobal. Ahí están sus números; líder destacado en la División de Plata masculina con cinco puntos de ventaja (un buen colchón, aunque no para echarse a dormir) sobre el segundo, Alarcos Ciudad Real.

Pero ya habrá tiempo de paladear este dulce. De momento, tranquilidad, los pies en el suelo y seguir como hasta el momento, concentrando todo su esfuerzo solo en el siguiente paso, que le llevará a Aranda de Duero para protagonizar un atractivo derbi regional frente al Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda.

La buena trayectoria de los dos equipos en las últimas jornadas marca el choque. El equipo navero llega en el mejor momento de la temporada, los seis encuentros consecutivos venciendo forman un colchón para algún posible tropiezo. Pero también su rival atraviesa por un momento dulce. El sistema de Juan Moreno empieza a dar sus frutos, que ya se ven en forma de puntos. Tras un mal arranque de curso, no han perdido en los últimos cuatro partidos. Su última derrota fue el pasado 19 de enero en la cancha del Antequera (27-26). Desde entonces ha empatado frente al Alarcos (22-22), frente al ARS Naranjas Palma del Río (25-5), ganó al Handbol Bordils (28-21) y viene de cosechar otro empate frente al MMT Seguros Zamora (27-27).

La motivación para el Villa de Aranda será ganar al líder (el partido es día del club), «aunque más allá de los dos puntos, que son muy importantes, ganar al líder supondría un plus de confianza, sobre todo en el trabajo», comentó el entrenador del Villa de Aranda. Moreno apuntó las claves para intentar lograr algo positivo ante Nava. «Lo primero, que ellos no jueguen bien», y después destacó dos nombres propios. El de Agus Casado, «que no es de esta categoría» y el de Carlos Villagrán, «que aporta una gestión de los tiempos en el juego colectivo de su equipo». Para este encuentro, los locales no podrán contar con Álex Pombo, que sigue avanzando en su recuperación. Los naveros, en principio, disponen de toda su plantilla, a excepción de Adrián Rosales, que sigue recuperándose de su lesión.