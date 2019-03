Balonmano El Comercial Ulsa se impone al líder en su feudo de Oviedo División de Plata femenina El 6-0 de las pucelanas acabó por ahogar a las asturianas EL NORTE Valladolid Lunes, 18 marzo 2019, 19:15

Una nueva batalla se cernía sobre el 40x20 para las vallisoletanas. No era una batalla cualquiera, a unos cuantos kilómetros de casa les esperaba en tierras asturianas un Oviedo, hasta el momento, líder.

Pese al renacer del buen juego de las chicas del Comercial Ulsa, en frente tendrían un duro rival, y no solo les valdría el haber vuelto a la buena racha de resultados, sino que tendrían que estar al 200% para poder doblegar a un equipo con varias jugadoras en las listas de la Selección Española, como por ejemplo Isi o la portera Inés.

Las chicas dirigidas por Rubén Carrasco eran conscientes de que iba a ser un partido difícil e igualado y con esa premisa saltaron al campo. Con una defensa 6-0 seria, fuerte y dinámica las vallisoletanas pusieron las cosas claras mandando en el marcador desde el minuto uno, no dejando que las ovetenses se pusieran por delante en el marcador. Pero no todo era defender y al mando de la nave estaba una Elisa Méndez que abastecía de balones a Laura Armada y Alba Herranz que con diez goles cada una fueron la peor pesadilla para las asturianas.

Durante toda la primera parte del encuentro las chicas del Comercial Ulsa eran un muelle se iban en el marcador de 2 o 3 goles las asturianas no dejaban que la ventaja fuese mayor. Pasando por el vestuario en el ecuador del partido y corrigiendo los errores de los que se alimentaban las asturianas para no conseguir que se despegasen las vallisoletanas. Se salto al campo con una idea de defensa menos agresiva pero igual de intensa, haciendo que los lanzamientos de las del OBF tuviesen que ser exteriores. Las locales no querían se empeñaban en seguir cerca en el marcador y no perder el liderato y comenzaron a atacar con siete jugadoras dejando la portería al amparo cosa que les benefició en un primer momento pero tras un tiempo muerto todo volvía a su cauce dando la ventaja de nuevo a las vallisoletanas.

Final del encuentro y victoria para las chicas del Comercial Ulsa que dejan claro cuál es su nivel y que la mala racha fue pasajera