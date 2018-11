Balonmano femenino El colista hace sufrir al Aula Elena Cuadrado se dispone a anotar uno de sus cuatro goles ante el Alcobendas. / Rodrigo Jiménez Las vallisoletanas ofrecieron un pésimo encuentro, pero supieron reaccionar en los últimos cinco minutos EL NORTE Valladolid Sábado, 3 noviembre 2018, 23:02

El Aula Alimentos de Valladolid logró sumar una nueva victoria en su feudo en un partido que tuvieron que trabajar mucho para conseguir que terminase con la victoria local.

28 Aula Alimentos : 26 Helvetia Alcobendas Patricia Encinas (11 paradas), Teresa Francés (5), María Palomo (1), Yadira Morales (4), Gabriela Romero (3), Raquel Navas (1), Ivana Novakovic (1) –Siete inicial- Julia Díaz (-), Irati Holgado (2), Alba Fernández (-), Noelia Cardador (-), Raquel Mª Llopis (3p.), Sol Ceballos (ps), Alba García (4), Maura Andrea Álvarez (2). Parciales cada cinco minutos: 3-2, 4-4, 7-7, 10-9, 13-13, 14-16, 16-17, 19-19, 22-21, 22 - 23, 23-24, 28-26. Árbitros: Josu Ansoleaga y Aitor Izquierdo excluyeron por parte del Aula Alimentos de Valladolid a Eli Cesáreo (min. 58). Y por parte del Helvetia Balonmano Alcobendas a María Palomo (min. 15) Maura Álvarez (min.34) e Ivana Novakovic (min. 39). Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en Huerta del Rey con gran presencia de aficionados visitantes. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exalcalde vallisoletano Tomás Rodríguez Bolaños. Por otro lado, Eli Cesáreo recibió el premio a la mejor jugadora de la pasada jornada.

El Helvetia Balonmano Alcobendas, que conoce muy bien a Aula Alimentos de Valladolid tras haberse enfrentado en pretemporada hasta en tres ocasiones, supo jugar muy bien el partido, y lo hizo con las armas con las que las locales habitualmente juegan: defensa férrea y contraataque.

No pudieron las locales, aunque lo intentaron, encontrarse cómodas sobre la pista, las madrileñas atacaron bien los puntos fuertes de las vallisoletanas, cerraron la defensa para no dejar un espacio en el que las jugadoras del Aula pudiesen colarse, y las obligaron a jugar en estático, un juego en el que las de Miguel Ángel Peñas no se encontraron cómodas en ningún momento.

Por su parte, las visitantes, con esa buena defensa, se pudieron permitir realizar un juego ofensivo muy vivo y fluido, moviendo el balón con rapidez y corriendo el contraataque.

Yadira, desde el extremo izquierdo, encontraba con facilidad el tiro en la portería de Lourdes Guerra, que a pesar de sus esfuerzos por cerrar la verja (cinco paradas en la primera mitad), no pudo evitar los goles del Alcobendas. Daño hicieron también las pivotes, que encontraron opciones de ganar la posición a la defensa vallisoletana.

Al filo del minuto 11 de partido Yadira puso por delante al Alcobendas, y a partid de ahí el partido fue una pelea constante por el dominio en el marcador. Miguel Ángel Peñas solicitó el primero de los tiempos muertos cuando no se había mediado la primera mitad pero las chicas de Cristina Cabeza siguieron poniéndoselo muy difícil.

De esta manera, con un Aula que no conseguía encontrar la manera de desatascar el ataque y una defensa visitante muy correosa que permitía jugar al ataque de manera veloz al Alcobendas se llegó al descanso con un marcador de 14-16.

Tras la reanudación, Maura Andrea Álvarez puso la máxima ventaja en el electrónico a favor de las madrileñas (14-17), pero una exclusión suya en la siguiente jugada dio alas a un Aula que, con un parcial de 3-0 empató en partido en la superioridad.

Lourdes Guerra siguió sosteniendo al equipo con sus paradas y, además, se apuntó en la lista de anotadoras con un gol. Fueron minutos en estos primeros compases de la segunda mitad donde las porteras fueron protagonistas con sus paradas, tanto Lourdes Guerra (10 paradas) como Patricia Encinas que hizo 11 (seis en esta segunda mitad).

La entrada en la segunda mitad de Ángela Nieto facilitó el juego de ataque vallisoletano, que junto con el apoyo de Elena Talavera a Bea Puertas parecía que trataba de crear jugadas con mayor facilidad.

Sin embargo, a los últimos minutos se llegó con empate en el marcador (24-24 a falta de cinco minutos y todo por decidir). Las madrileñas acusaron quizás el esfuerzo o la falta de experiencia y las pupilas Miguel Ángel Peñas dieron un paso al frente para lograr cerrar el partido con una nueva victoria (28-26) y auparse hasta la segunda plaza de la clasificación.