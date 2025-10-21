El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Aula trata de percutir en la defensa de Porriño, en la jornada anterior, Aida Barrio
Balonmano - Liga Guerreras

El Caja Rural Aula regresa a la competición en Elche

El conjunto de Salva Puig apela a «la concentración» de sus jugadores para afrontar cuatro partidos en dos semanas

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 18:08

Comenta

Vuelve la Liga Guerreras Iberdrola tras el parón obligado por los partidos de las selecciones y lo hace con un partido de altura en Elche. El Caja Rural Aula Valladolid viajará este miércoles hasta tierras ilicitanas para enfrentarse desde las 20:00 horas al Atticgo Bm Elche en el Polideportivo Esperanza Lag. Un choque que se espera intenso, con dos estilos de juego muy diferentes.

«Sabemos que vamos a una pista difícil, a jugar ante un equipo que siempre va de menos a más en la temporada. Ellas van a intentar que nos sintamos incómodas con su defensa estática y nosotras trataremos de acelerar el ritmo para evitar que puedan llegar a defender en estático con esas ayudas que hacen que al otro equipo le cueste atacar», ha explicado Salva Puig en la previa del partido.

El Caja Rural Aula Valladolid viajará con la baja de Carmen Sanz en la portería, suplida por la vallisoletana Laura Muñiz. Además, este partido dará el pistoletazo de salida a una maratón de partidos para despedir el mes de octubre.

«Vamos a jugar cuatro partidos en dos semanas, además, contra equipos importantes. Así que vamos a tener que estar muy centradas y tener las cosas muy claras para sacar cosas positivas. En este primer choque ante Elche también deberemos estar muy pendientes de Carmen Figueiredo, una de las máximas goleadoras de la categoría», ha valorado Salva Puig en relación a un choque que mide a dos equipos que han iniciado la Liga con solo 4 puntos en los 5 partidos disputados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  7. 7 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  8. 8

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  9. 9

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  10. 10

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Caja Rural Aula regresa a la competición en Elche

El Caja Rural Aula regresa a la competición en Elche