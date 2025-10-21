El Caja Rural Aula regresa a la competición en Elche

El Norte Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 18:08 Comenta Compartir

Vuelve la Liga Guerreras Iberdrola tras el parón obligado por los partidos de las selecciones y lo hace con un partido de altura en Elche. El Caja Rural Aula Valladolid viajará este miércoles hasta tierras ilicitanas para enfrentarse desde las 20:00 horas al Atticgo Bm Elche en el Polideportivo Esperanza Lag. Un choque que se espera intenso, con dos estilos de juego muy diferentes.

«Sabemos que vamos a una pista difícil, a jugar ante un equipo que siempre va de menos a más en la temporada. Ellas van a intentar que nos sintamos incómodas con su defensa estática y nosotras trataremos de acelerar el ritmo para evitar que puedan llegar a defender en estático con esas ayudas que hacen que al otro equipo le cueste atacar», ha explicado Salva Puig en la previa del partido.

El Caja Rural Aula Valladolid viajará con la baja de Carmen Sanz en la portería, suplida por la vallisoletana Laura Muñiz. Además, este partido dará el pistoletazo de salida a una maratón de partidos para despedir el mes de octubre.

«Vamos a jugar cuatro partidos en dos semanas, además, contra equipos importantes. Así que vamos a tener que estar muy centradas y tener las cosas muy claras para sacar cosas positivas. En este primer choque ante Elche también deberemos estar muy pendientes de Carmen Figueiredo, una de las máximas goleadoras de la categoría», ha valorado Salva Puig en relación a un choque que mide a dos equipos que han iniciado la Liga con solo 4 puntos en los 5 partidos disputados.

